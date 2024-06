Rätselspaß: City Challenge jetzt auch in Simmering

Das kostenlose Angebot der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) lässt 12- bis 19-Jährige die gesunden Seiten Simmerings bei einer geführten Rätsel-Tour im Freien entdecken.

Schulen und jugendspezifische Einrichtungen können diese Touren kostenlos bis Oktober 2024 buchen. „Die neuen Touren wurden von Simmeringer Jugendlichen für Gleichaltrige entwickelt und vereinen Gesundheitswissen mit Spaß und Bewegung“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung.

Spielerischer Zugang

Bezirks-Chef Thomas Steinhart hat das neue Mitmachprogramm persönlich getestet: „Die Touren machen Spaß und vermitteln unseren Jugendlichen spielerisch Themen und Aufgaben zu Ernährung, seelischer Gesundheit und Bewegung und regen dazu an, über das eigene Wohlbefinden nachzudenken.“

Kostenlos zu buchen

Bei der begleiteten zweistündigen Tour an der frischen Luft werden Jugendliche in Kleingruppen mit einer App angeleitet. Sie lernen neue Orte und Freizeitangebote in Simmering kennen, testen ihr sportliches Geschick und lösen Quizfragen und Rätsel. Alle Infos zum kostenlosen Angebot und zur Anmeldung findet man unter

www.wig.or.at/city-challenge