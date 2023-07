Das Comeback: Fivers im Nachwuchs Nummer 1!

Nach einem Jahr Unterbrechung wandert der HLA-Nachwuchspokal für die beste Jugendarbeit wieder nach Margareten zurück. In der U11, U12, U14 und U16 holten die Fivers den Staatsmeistertitel im Handball.

Viermal Gold, dazu Silber bei der U15 und Bronze bei der U18 ergeben in Summe die Nummer eins im Nachwuchs-Handball. Für die Fivers sehr wichtig, zumal sie viel Augenmerk auf die eigene Jugend legen und bis zum Vorjahr erfolgsverwöhnt waren. 18 Mal in Serie wanderte der Pokal in die Hollgasse. Aber dann konnten die Kremser den Platz an der Sonne erobern. Heuer schlugen die Margaretner zurück und verwiesen die Niederösterreicher mit acht Punkten Vorsprung auf Platz zwei.

Die Chefs sind zufrieden

Entsprechend stolz ist der Sportchef der Fivers, Thomas Menzl: „Gratulation an die gesamte Nachwuchsabteilung von Sandra Zapletal bis zu unseren U7- und U9-Trainern. Wir freuen uns wahnsinnig für die Spieler über die erzielten Erfolge und dass der Nachwuchspreis wieder zurückkehrt in die ALSTOM Handballcity Margareten.“ Ähnlich klingt die verantwortliche Jugendleiterin Sandra Zapletal: „Es ist schön zu sehen, dass die Konkurrenz stärker und größer geworden ist. Das ist gut für den österreichischen Handball und das ist am Ende das Wichtigste. Vor diesem Hintergrund bekommt der Titel eine noch größere Bedeutung. Im Verein wollten alle unbedingt den Nachwuchspreis gewinnen, alle haben hart daran und dafür gearbeitet. Dafür bin ich dankbar und darauf bin ich stolz.“