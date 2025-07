Gleich vier Stadthallen-Sieger kehren nach Wien zurück!

Der Engländer Jack Draper hat mit seinem Vorjahrestriumph in der Stadthalle viel Sympathien gewonnen. Ab 18. Oktober kehrt er zurück, ebenso wie drei weitere Wien-Sieger mit schillernden Namen.

In zwei Sätzen (6:4, 7:5) schlug der Engländer Jack Draper im Vorjahr Karen Khachanov im ­Finale der Stadthalle. Von 18. bis 26. Oktober versucht er seinen Titel zu verteidigen – und ist damit einer von vier Erste-Bank-Open-Sieger, die heuer wieder antreten. Auch die anderen drei haben klingende Namen: Andrey Rublev (2020), Alexander Zverev (2021) und Daniil Medvedev (2022). Zverev ist immerhin Olympiasieger, Medvedev einmaliger Grand-Slam-Sieger (US-Open 2021).

Draper von Wien begeistert

Mit seinem Wien-Sieg hat die Karriere von Draper erst so richtig Fahrt aufgenommen – aktuell ist er Nummer 4 der Weltrangliste. Er machte im Vorjahr kein Geheimnis daraus, wie wohl er sich fühlte: “Ich genieße es sehr hier, die Stadt ist sehr schön. Ich gehe gerne spazieren und schaue mir die Umgebung an. Manchmal spielen wir Turniere, wo rundherum nicht viel los ist – das ist in Wien ganz anders. Es gibt gute Restaurants und schöne Kaffeehäuser, wo man gut abschalten kann.”

Die absolute Weltklasse

Sascha Zverev ist im Ranking sogar noch vor Draper und aktuell die Nummer drei, Medvedev ist auf Platz 9, ­Rublev auf Rang 14. „Einmal mehr ein starkes Zeichen für die Attraktivität, Bedeutung und Beliebtheit der Erste Bank Open. Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir ankündigen, dass zu diesem Quartett noch weitere hochkarätige Spieler dazustoßen werden, so Turnierdirektor Herwig Straka.

Tickets und Infos: Erste Bank Open Tickets, Stadthalle, Wien Ticket