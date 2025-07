Verstärkungen für Rapid mit “Pfitschipfeil” und Stürmer!

Das Hütteldorfer Transferkarussell dreht sich rasant. St. Hanappi begrüßt Flügelflitzer Petter Nosa Dahl und Stürmer Janis Antiste.

Der fertige Kader von Cheftrainer Peter Stöger nimmt endgültig Formen an – rechtzeitig eine Woche vor dem ersten Auftritt in der Conference League am 24. Juli. Seit gestern fix ist der 22-jährige Petter Nosa Dahl, der vom belgischen Erstligisten Mechelen kommt. Der Flügelflitzer erhält einen Vertrag bis 2029.

Viel Potential

Vergangenen Sommer kam Dahl nach Belgien, für den Traditionsklub aus Flandern kam der 180 Zentimeter große Norweger auf 23 Pflichtspiele. “Petter Nosa Dahl ist ein extrem schneller Spieler, der seine Stärken vor allem im direkten Duell Eins gegen Eins hat. Er hat einen guten Zug zum Tor und einen bemerkenswerten Tiefgang und bringt seine Stärken am besten am linken Flügel zur Geltung”, so Sportchef Markus Katzer.

Stürmer auf Leihbasis

Seit heute, Donnerstag, gibt es auch einen neuen “Knipser”. Es handelt sich um den 22-jährigen Franzosen Janis Antiste. Rapid hat mit Sassuolo Calcio eine einjährige Leihe mit Kaufoption vereinbart. Antiste hat mehr als 100 Ligaspiele in der Serie A bestritten und auch für den deutschen Zweitligisten Nürnberg gespielt.

Rückennummer 90

Antiste erhält bei Rapid die Rückennummer 90. “Er ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar. Er kann sowohl als alleiniger Neuner spielen, aber auch in einem Zweier- oder Dreier-Sturm. Er bringt eine hervorragende Technik mit und hat gerade in der Frühjahrssaison in Nürnberg seine Torgefahr wiederholt unter Beweis gestellt”, so Katzer.

Antiste freut sich

Der Franzose selbst sich auf Hütteldorf: “Durch die enge Beziehung zwischen den Fans von Nürnberg und Rapid weiß ich einiges über meinen neuen Klub. Ich bin begeistert, dass ich künftig für Rapid auflaufen darf und möchte jedes Spiel genießen.”

SK Rapid, Fußball-Bundesliga