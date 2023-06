Live-Video: Conchita Wurst begeisterte bei Open-Air

Tom Neuwirth aka Conchita Wurst kuratierte drei Newcomer beim Queer & Fresh im Vogelweidpark. Mit Sakura, Anthea und Farce holte sie drei junge Künstler auf die Bühne, die das Publikum auf das bevorstehende Pride-Weekend einstimmen. Als Draufgabe gab es noch einen Auftritt der Diva.

Der Vogelweidpark im 15. Bezirk wurde gestern Abend zum zentralen Schauplatz des „Wir sind Wien“ Festivals. Auf der Bühne stand eine der schillerndsten Musik- und Entertainment-Größen des letzten Jahrzehnts: Conchita Wurst. Sie rückte Anliegen der Community wie Freiheit und Gleichheit in den Mittelpunkt. Am Ende der Veranstaltung gab die Song Contest Gewinnerin 2014 noch ein bejubeltes Solokonzert mit Hits wie „Rise like a Phoenix“ und „Malebu“.

„Conchita Wurst, das Aushängeschild der LGBTI-Bewegung, steht für wichtige Anliegen: Für Akzeptanz, für Respekt und für Zusammenhalt. Das sind Parameter, die wir auch mit dem Konzept unseres Festivals vermitteln wollen. Ein Wien und eine Gesellschaft für alle. Wir freuen uns auf das Event und auf viele Besucher“, so Monika Erb, Geschäftsführerin der Basis.Kultur.