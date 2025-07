Filmfeeling unter Sternen: Sunset Cinema im Schweizergarten

Kino unterm Sternenhimmel, Popcorn-Vibes und Gratis-Blockbuster: Sunset Cinema macht den Sommer in der Landstraße zum Filmfestival für Jugendliche, ganz ohne Tickets, aber mit viel guter Laune. An drei Tagen darf man sich auf Kultfilme bei freiem Eintritt freuen.

Wer sagt, man braucht für Kino dunkle Säle und teure Tickets? Sunset Cinema – eine Kooperation von Wientra und VOLXkino – zeigt diesen Sommer, wie’s auch anders geht. Bei freiem Eintritt, mit chilliger Atmosphäre und Lieblingsfilmen zum Mitschauen mitten im Grünen! Im Schweizergarten, gleich beim Heeresgeschichtlichen Museum, heißt es an drei Abenden: Decke mitnehmen, Freunde schnappen und einfach genießen. Von Horror-Thrillern über Klassiker bis zu Tiefgang ist alles dabei. Obendrauf gibt’s ein Rahmenprogramm mit Selfie-Station, Goodies und Multimediarad – der perfekte Treffpunkt für junge Kinofans.

Nervenkitzel mit Lokalkolorit: „In 3 Tagen bist du tot“

Den Auftakt im Schweizergarten macht am 30. Juli um 21 Uhr ein echter Kult-Horror aus Österreich: „In 3 Tagen bist du tot“ (ab 16, DF). Was wie ein schlechter Matura-Gag beginnt, wird für fünf Freunde zum tödlichen Albtraum. Gedreht am Traunsee, mit Sabrina Reiter und Laurence Rupp, bringt der Slasher Spannung und Gänsehaut auf die Leinwand. Auch heimische Produktionen können Hollywood das Wasser reichen. Wer früh kommt, kann ab 18 Uhr beim WienXtra-Fotorad coole Schnappschüsse machen und sich mit Goodies eindecken.

Klassiker mit Tiefgang: „Der Club der toten Dichter“

Am 31. Juli kommt ein Film, der Generationen geprägt hat: „Der Club der toten Dichter“ (DF). Robin Williams glänzt als charismatischer Lehrer John Keating, der an die konservative Welton-Akademie frischen Wind bringt. er zeigt seinen Schülern, wie man das Leben aus vollem Herzen lebt. Der Film über Freundschaft, Mut und Selbstverwirklichung ist ein Must-See für alle, die mehr wollen als nur Popcornkino. Auch hier lohnt sich ein früher Besuch: Ab 18 Uhr warten Selfie-Station, WienXtra-Multimediarad und tolle Überraschungen auf euch.

Girls just wanna have brains: „Booksmart“

Ein echtes Highlight im Sunset-Kino-Programm ist auch die clevere Komödie „Booksmart“ (OmU) von Olivia Wilde am 1. August. Zwei Streberinnen stellen am Vorabend ihres Schulabschlusses fest, dass sie zwar gute Noten, aber keine wilden Erinnerungen gesammelt haben – und wollen das in einer Nacht nachholen. Laut, lustig, feministisch und verdammt gut gespielt! Wer Filme wie „Superbad“ mochte, wird „Booksmart“ lieben. Und wer’s noch nicht kennt: unbedingt anschauen und mitfeiern!

Sunset Cinema im Schweizergarten

30.7./31.7./1.8., ab 21 Uhr

Schweizergarten

Heeresmuseumstraße, 1030 Wien

Erreichbarkeit: Linien 18, D, O oder S1 bis Station Quartier Belvedere

Alle Termine & Filme: wienxtra.at und www.volxkino.at