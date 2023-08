Conditorei Sluka versüßt den ersten Schultag

Bald ist es wieder soweit: Am 4. September 2023 startet in Wien die Schule und viele Erstklässler können es kaum erwarten. Der erste Schultag ist etwas ganz Besonderes und um diese Erinnerung zu versüßen, erhalten alle Tafelklässler in der Traditionsconditorei Sluka eine Überraschung.

Am Montag, 4. September, bekommen alle Erstklässler, deren Eltern Kaffee und Kuchen oder eine pikante Spezialität in der Conditorei Sluka genießen, eine Schokoschultüte geschenkt. Dieses Angebot gilt ganztägig in beiden Standorten im 1. Bezirk in der Kärntner Straße 13–15 oder am Rathausplatz 8.

Für alle, die diesen Tag zu Hause feiern wollen, gibt es die handgefertigten Torten und Kuchen auf Vorbestellung zum Mitnehmen. So bleibt genug Zeit, die Kleinsten an diesem aufregenden Tag zu unterstützen. Die Sluka Konditormeister empfehlen für dieses Ereignis eine Motivtorte mit Stiften und Schiefertafel. Aber natürlich wird diese individuell nach Wunsch gefertigt.

Café mit Tradition

Gegründet wurde die Conditorei Sluka 1891 von Wilhelm Josef Sluka. Das Stammhaus am Wiener Rathausplatz etablierte sich innerhalb kürzester Zeit zum Treffpunkt der Wiener Gesellschaft. Neben Kaiserin Elisabeth genossen der Wiener Adel, das Wiener Bürgertum, Politiker und Künstler die süßen Kreationen, von denen einige noch heute nach Originalrezepten hergestellt werden. 2017 eröffnete die Dependance in der Kärntner Straße im Zentrum Wiens.