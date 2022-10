Cool It Down mit den YYYs

Lang erwartet, endlich passiert: Die New Yorker Rocker Yeah Yeah Yeahs sind mit einem neuen Album retour. Und das nach neun harten Jahren Wartepause. Die Band rund um Musikerin Karen O präsentiert sich auf „Cool It Down“ gewohnt lässig – das aktuelle Werk knüpft an Alt-Geliebtes an und verbindet Power, Tiefe und Sentimentalität.

Aktuelle Themen

Nach wie vor ganz klassisch ­irgendwo zwischen Indie-Rock und Dream-Pop verankert, widmen sich die YYYs darauf auch zeitgemäßen Themen. „Spitting Off the Edge of the Earth“ (ein Duett mit US-Musiker Mike Hadreas aka Perfume Genius) beispielsweise ist ein Song über den Klimawandel und die Umweltzerstörung. „Ich sehe, wie die jüngeren Generationen diese Bedrohung anstarren. Sie stehen am Rande eines Abgrunds und stellen sich dem, was kommt, mit Wut und Trotz. Das ist galvanisierend. Und gibt Hoffnung“, meint Karen O.

Background

In Brooklyn wurden 2000 die Yeah Yeah Yeahs gegründet, sie bestehen aus Sängerin und Pianistin Karen O, Gitarrist und Keyboarder Nick Zinner und Schlagzeuger Brian Chase. Mit dem 1. Album „Fever to Tell“ spielten sich die Musiker 2003 in die Herzen der Fans, das 3. Album „It’s Blitz!“ (2009) hat vor allem auch bei uns mit Songs wie „Zero“, „Soft Shock“ und „Heads Will Roll“ für so manche Knutscherei und Euphorie auf den heimischen Tanzflächen gesorgt. „Cool It Down“ ist das aktuelle und gleichzeitig 5. Album der Band.