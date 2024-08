Cool bleiben beim Sport: Vöslauer sorgt für Frische

Unter dem Motto #coolbleiben bringt Vöslauer erfrischende Innovationen nach Wien. Ein junges Künstlerkollektiv hat zwei Sportplätze mit einer speziellen Cooling-Farbe neu gestaltet. Diese Innovation ermöglicht es, auch an heißen Tagen unbeschwert Sport im Freien zu treiben.

Die neu gestalteten Basketballplätze befinden sich in Ottakring und der Donaustadt. Das Grazer Kollektiv Holla Hoop, das von Vöslauer beauftragt wurde, hat gezeigt, wie stylisch und funktional ein solcher Anstrich sein kann. Die Cooling-Farbe enthält UV-reflektierende Pigmente, die die Hitze reduzieren und so für ein angenehmeres Spielklima sorgen.

Erfolgreiche Initiative für mehr Wohlbefinden

Die beiden Plätze, am Mildeplatz in Ottakring und in der Konstanziagasse in der Donaustadt, sind Beispiele dafür, wie Kunst und Funktionalität harmonisch zusammenwirken können. Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation der Vöslauer Mineralwasser GmbH, erläutert: „Mit den beiden Cool Courts schaffen wir Wohlbefinden auch im Hochsommer und zeigen, wie nachhaltig #jungbleiben auch bei Hitze Spaß machen kann.“

Auch Stefanie Lamp, Bezirksvorsteherin von Ottakring, ist begeistert von dem Projekt: „Vöslauer und das Künstlerkollektiv Holla Hoop haben mit der coolen Bemalung der Basketballplätze ein bemerkenswertes Projekt umgesetzt. Ich freue mich über diese erfrischende Initiative in unserem Bezirk, damit die Menschen auch bei Hitze aktiv bleiben können.“

Diese innovative Maßnahme zeigt, dass Sport und Kunst nicht nur inspirierend, sondern auch praktisch und funktional sein können. Mit #coolbleiben setzen Vöslauer und Holla Hoop ein starkes Zeichen für mehr Lebensqualität in der Stadt, selbst an heißen Sommertagen.