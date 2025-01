Cooler als je zuvor : Holiday-on-Ice-Show ist zurück

Bereit für ein Spektakel, das alle Erwartungen übertrifft? Ab Donnerstag, 16. Jänner 2025 kehren 36 der weltbesten Eiskunstläufer*innen mit Holiday on Ice in die Wiener Stadthalle zurück – und präsentieren mit NO LIMITS eine Show, die ihrem Titel mehr als gerecht wird.

Freuen Sie sich auf mitreißende Choreografien, Akrobatik und einen Soundtrack voller Klassiker: Von Kate Bushs „Running Up That Hill“ über The Whos „Pinball Wizard“ bis hin zu Lady Gagas „Hold My Hand“ – hier ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Gekrönt wird das Ganze durch eine magische Licht-Inszenierung, die Sie garantiert zum Staunen bringt.

Vom Computerspiel auf das Eis

Hinter der Regie von NO LIMITS steckt kein Geringerer als Kim Gavin, der zuletzt mit der Las-Vegas-Show von Adele für Furore sorgte und gerade an den Europa-Konzerten von Robbie Williams arbeitet. Für NO LIMITS ließ er sich von der Games-Welt seines Sohnes inspirieren: Wie in Videospielen wechselt das Ensemble blitzschnell von einer Ebene zur nächsten und nimmt Sie mit auf eine grenzenlose Reise, angeführt von den Hauptfiguren Flynn und Sadie.

Technik, die verzaubert

Im Mittelpunkt der Inszenierung steht eine gewaltige LED-Wand, die von einem beweglichen Würfel gekrönt wird. Darüber schwebt eine kinetische Lichtinstallation aus mehr als 200 frei beweglichen Lichtbällen – gesteuert von rund 200 Motoren. So verwandelt sich die Stadthalle in eine futuristische Arena und macht jeden Moment des Spektakels noch beeindruckender.

Prominente Zauberkraft

Einen zusätzlichen Höhepunkt erleben Sie am Sonntag, 26. Jänner 2025, um 15 Uhr: Dann sorgen die österreichischen Star-Magier Thommy Ten & Amélie van Tass – Weltmeister der Mentalmagie – für Gänsehaut. Eine Kombination aus Eiskunst, Akrobatik und Magie, die sich niemand entgehen lassen sollte.

Termine in der Wiener Stadthalle

Donnerstag, 16. Jänner: 19.30 Uhr (Premiere)

Freitag, 17. Jänner: 17.00 Uhr

Samstag, 18. Jänner: 11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 19.00 Uhr

Sonntag, 19. Jänner: 11.00 Uhr* | 15.00 Uhr

Donnerstag, 23. Jänner: 19.30 Uhr

Freitag, 24. Jänner: 17.00 Uhr

Samstag, 25. Jänner: 11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 19.00 Uhr

Sonntag, 26. Jänner: 11.00 Uhr* und 15.00 Uhr (mit Thommy Ten & Amélie van Tass)

* Mit dem Kauf eines Tickets für die Sonntags-Matinee um 11.00 Uhr unterstützen Sie UNICEF Österreich. Im Foyer der Halle D erwartet Familien eine UNICEF-Station mit Spiel und Spaß für Groß und Klein.