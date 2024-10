Curvect Second Hand Markt: Modische Teile ab Größe 44

Second Hand liegt im Trend, doch für modebewusste Menschen ab Kleidergröße 46 ist es oft schwierig, stylische Kleidung zu finden. Das Blogmagazin Curvect hat daher den Curvect Second Hand Markt ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Zum fünften Mal findet der Markt nun statt und bietet Übergewichtigen die Möglichkeit, neue Teile in Second Hand oder von Boutiquen zu erwerben.

Der reguläre Modemarkt spielt sich meist zwischen den Größen 34 und 42/44 ab, und oft gibt es kaum Auswahl für Größen ab 44. Viele Betroffene finden nur im Internet in internationalen Onlineshops das Gewünschte. Doch das heimische Angebot ist noch lange nicht ausreichend.

Ein Ort für Plus-Size-Mode

Der Curvect Second Hand Markt im Nachbarschaftszentrum des Wiener Hilfswerks im 7. Bezirk bietet genau das: einen Ort, an dem Besucher

Plus-Size-Mode entdecken können.Bobby Herrmann-Thurner, Initiatorin des Marktes und Gründerin des Plus-Size-Blogmagazins Curvect, geht es weit über das bloße „Kleidung finden“ hinaus.

Vielfältige Angebote von Privat und Boutiquen

Neben Kleidungsstücken von Privatpersonen finden sich auch Boutiquenbesitzer:innen und Designer:innen, die vor Ort Kleidung, Schuhe und Accessoires verkaufen. Von Slow & Fair Fashion über puristische und zeitlose Stücke bis hin zu maximalistischer Designermode – für jeden Style ist etwas Passendes dabei.

Vernetzung der Plus-Size-Community

Darüber hinaus hat der Curvect Markt das Ziel, die Plus-Size-Community zu vernetzen und den Austausch zwischen übergewichtigen Menschen zu fördern. Der Second Hand Markt dient auch als Plattform für den Austausch über alltägliche Herausforderungen und die Bedürfnisse der Community.

Curvect Second Hand Markt

Wo: Hilfswerk Nachbarschaftszentrum Neubau, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien

Wann: Samstag, 5. Oktober 2024, 10:00 bis 15:30 Uhr

Eintritt: für Besucher:innen frei!

Weitere Infos finden Sie hier: Curvect