Newcomer aufgepasst: DIF sucht Musiknachwuchs

Das Donauinselfest feiert heuer die 40. Auflage. Was als kleines Kulturfest begann ist heute Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Nationale und internationale Granden geben sich auf dem Donauinselfest die Klinke in die Hand, mit dem „Rock The Island Contest“ möchte das DIF auch den den heimischen Nachwuchs fördern. Nachwuchskünstler haben hier die einzigartige Möglichkeit, erste Bühnenluft vor einem Millionenpublikum zu schnuppern. Ab sofort können sich Österreichs Newcomer für einen der drei begehrten „Rock The Island“-Plätze bewerben.

Anmeldung

Bereits zum 13. Mal findet der Rock The Island Contest statt und mehr als 150 Newcomer konnten am DIF von sich hören lassen. Heuer findet der Wettbewerb erstmals in Kooperation mit Hitradio Ö3 statt. Ab sofort können sich bis zum 31. März Bands und Künstler für einen von drei Bühnenslots bewerben – auf die Gewinner wartet ein Auftritt auf der größten Bühne des Donauinselfests. „Das Donauinselfest ist mehr als ein ‚reines‘ Musikfestival. Es fördert seit jeher die heimische Kunst- und Kulturszene und verschafft dem Nachwuchs mit dem Rock The Island Contest so wichtige und fair bezahlte Auftrittsmöglichkeiten. Diese sind gerade in Zeiten wie diesen unerlässlich, um angesichts von Teuerungen und Pandemie-Nachwirkungen nachhaltig in der Branche Fuß fassen zu können“, betont Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Die drei Gewinner-Acts werden mit einer Gage von 1.500 Euro entlohnt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt Ende April.

Mehr Informationen: www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest.