Das gibt’s nur in Ottakring: Der bierige Adventmarkt

Endlich. Im 16. Bezirk wird heuer groß ge­feiert. Neben dem U3-Vorplatz (siehe Seite 5) vor allem in der Brauerei mit dem ersten „Weihnachtszauber“. Von 24. 11. bis zum 23. 12. kann der spezielle „Schaumhauberl“-Markt am Ottakringer Platz (bei der Feßtgasse) besucht werden. Nicht nur für ein kühles ­Blondes, sondern auch für ­Eisstockschießen, ­Gesangsvorführungen, Handarbeiten, Bierpunsch und Bierbrand.

Vier Tage pro Woche

Geöffnet ist die Zauberei ab 24. November jeweils am Donnerstag/Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der ­Eintritt ist frei.