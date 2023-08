Eine Schwimmhalle für das Höpflerbad in Liesing

Im „Bäder-Bauprogramm 2030“ hat die Stadt den Ausbau von Schwimmbädern in Wien vorgesehen. Im 23. Bezirk wird bis 2027 das Höpflerbad um eine Schwimmhalle erweitert. Damit soll ein ganzjähriger Schwimm- und Badebetrieb ermöglicht werden.

Bereits 2020 wurde die „Bäderstrategie 2030“ gestartet. „Die Wiener Bäder sind ein wichtiger Teil der Infrastruktur unserer Stadt und werden von den Wienern auch sehr geschätzt“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig damals. Von den bereits bestehenden 38 Bäder-Standorten der Stadt sollen deshalb in den nächsten Jahren insgesamt vier Standorte um neue Schwimmhallen erweitert werden – einer davon ist das Höpflerbad in Liesing. Und die Pläne dafür nehmen bereis sehr konkrete Formen an.

Halle für das Höpflerbad

Das Höpflerbad in der Endresstraße 24-26 erhält eine Schwimmhalle. Die Planungen wurden vergangenes Wochenende den Besuchern des Freibades Höpflerbad präsentiert und diese um ihre Wünsche und Anregungen gebeten. Die bisherigen Entwürfe kamen dabei bestens an. Nun geht es in die Detailplanung. Ein Baubeginn ist für Herbst 2025 – die Fertigstellung im Frühling 2027 geplant. Trotz Bauarbeiten wird ein Baden im Sommer 2026 möglich sein!

Für Schulen und Wettkämpfe

Bezirksvorsteher Gerald Bischof freut sich: „Liesing erhält damit einerseits ein weiteres attraktives Freizeitangebot, andererseits wird die neue Halle mit den Lehrschwimmbecken besonders wertvoll für das Schulschwimmen sein!“ Das Hallenbad wird ein wettkampftaugliches Becken mit 25 x 16 Meter und einer 1- und 3-Meter-Sprunganlage, einem Lehrschwimmbecken für Schulen und Kindergärten, das aufgrund der höheren Temperatur auch für Babyschwimmen geeignet ist und einem Kleinkinderbecken erhalten. Budgetiert für das neue Bad sind nach heutigem Stand 22,2 Millionen Euro netto.