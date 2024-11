Kinder lernen durch Beobachten. Doch gerade im Straßenverkehr ist es schwierig, sich die Zeit zu nehmen und den Kleinen zu erklären, was erlaubt ist und was nicht. Das Programm des ÖAMTC hat sich dieser Herausforderung angenommen und feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum.

Rund 85.000 Kinder in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben seit der Einführung am Verkehrssicherheitsprogramm teilgenommen. „Daher freut es mich sehr, dass wir mit dem Programm ‘Das kleine Straßen 1×1’ nun schon seit zehn Jahren erfolgreich dafür sorgen, dass Kinder sicherer im Straßenverkehr unterwegs sind“, resümiert Ellen Dehnert, Leiterin der ÖAMTC-Mobilitätsprogramme.

Spielerisch lernen

Das Programm richtet sich an Kinder im letzten Kindergartenjahr, die bald allein im Straßenverkehr unterwegs sein werden. Ziel ist es, auf spielerische Art und Weise das sichere Verhalten zu üben. Die Kinder lernen, wie man sich auf dem Gehsteig verhält, die Fahrbahn überquert und sich im Auto der Eltern sichert.

Zur Unterstützung der Instruktor:innen stehen ein mobiler Zebrastreifen, Verkehrsampeln und ein Rutschauto bereit. Auch die Sichtbarkeit wird thematisiert: In einem abgedunkelten Raum erkennen die Kinder mithilfe von Warnwesten und Taschenlampen den Unterschied zwischen normaler und reflektierender Kleidung. „Mit viel Bewegung, einem Quiz, Such- und Rollenspiel werden die Kinder in ihrer Lebenswelt abgeholt und lernen spielerisch, worauf es ankommt“, erklärt die ÖAMTC-Expertin.

Termine für 2025: Anmeldung ab 2. Dezember möglich

“Das kleine Straßen 1×1″ dauert etwa 70 Minuten und ist für Kindergärten kostenlos. Das kleine Straßen 1×1” dauert etwa 70 Minuten und steht Kindergärten kostenlos zur Verfügung. Ab dem 2. Dezember können Sie die Termine für 2025 unter folgendem Link buchen:: ÖAMTC – Straßen 1×1.