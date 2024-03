DAS PHANTOM DER OPER: Ein Meisterwerk kehrt zurück

In der Titelrolle „Das Phantom“ kehrt Anton Zetterholm – bekannt aus zahlreichen Musicalproduktionen sowie TV-Shows (u.a. ELISABETH, TANZ DER VAMPIRE, „Got to Dance“ / Pro 7) – nach vielen Stationen auf internationalen Bühnen nach Wien zurück.



Erstmals bei den VBW zu sehen ist Lisanne Clémence Veeneman (u.a. LES MISÉRABLES), die als „Christine Daaé“ somit auch ihr Wien-Debut geben wird.



Roy Goldman (u.a. MISS SAIGON, DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME), der bis vor Kurzem noch im Ronacher als „Phoebus de Martin“ auf der Bühne stand, ist „Raoul, Vicomte de Chagny“. Die Direktoren der Pariser Oper, „Monsieur André“ und „Monsieur Firmin“ werden von Rob Pelzer (u.a. MOZART!, THE PRODUCERS) und von Thomas Sigwald, bekannt aus Musical, Operette, Film und Fernsehen, verkörpert.



Als Operndiva „Carlotta Giudicelli“ kehrt Milica Jovanović (MARY POPPINS, SCHIKANDER, LOVE NEVER DIES) ans Raimund Theater zurück. Patricia Nessy (bei den VBW u.a. ELISABETH), bestens bekannt aus zahlreichen Produktionen in Oper, Operette und Musical, wird als „Madame Giry“ auf der Bühne stehen.



Als „Ubaldo Piangi“ wird Greg Castiglioni zu erleben sein, der diese Rolle bereits in vielen PHANTOM-Produktionen, u.a. auch am West End zum Besten gegeben hat.



Laura May Croucher (u.a. TANZ DER VAMPIRE, MARY POPPINS) debütiert als „Meg Giry“ bei den VBW.