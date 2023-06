Das freizügigste Gratis-Fitnesscenter für drei Wochen

Alle Jahre wieder … kommt der Sportplatz in die Parks, auf die Plätze und in die Gassen der Stadt. Von 9. bis 31. August kann mitgesportelt werden.

Neues Jahr, neues ­Bewegungsglück mit dem „Sportplatz.Wien“ des ASKÖ-WAT-Wien. Die kostenlose Aktion bietet drei Wochen lang von 16 bis 19 Uhr ein „Fitnesscenter im Freien“, insgesamt gibt es zehn Termine. Professionelle Trainer geben die richtige Anleitung, damit man Sportarten wie Tanzaerobic, Hula-Hoop, Fitnessübungen und Yoga ­ausprobieren kann.

Für die ganze Familie

Dabei gibt es keine Alters- oder Größeneinschränkungen, alle sind herzlich willkommen. Ein Handtuch und Sportgewand reichen, um die Hüfte schwingen, die Beine tanzen und die Sehnen dehnen zu lassen. Und Fit-Frosch Hopsi-Hopper unterstützt die kleinen Sportskanonen bei den Bewegungsparcours.

Der große Auftakt

Los geht’s am 9.8. am Rathausplatz vor der Bühne des Filmfestivals, wo es neben mitreißenden Trampolin- und Cheerleading-Shows eine Dance-Move-Einheit mit Sportplatz-Legende Alamande Belfor gibt. Das Finale findet dann am 31.8. im Donaupark mit einer geballten Ladung Bewegung für die ganze Familie statt. Die Stationen dazwischen sind online auf www.sportplatz­wien.at oder über www.wienerbezirksblatt.at nachzulesen.

Unteres Bild: Diesner