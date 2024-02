„Das Theaterhotel“ spielt mehr als 33.000 Euro ein

Schüler der HLTW13 Bergheidengasse in Hietzing sammelten mit dem Kultur- und Kulinarik-Event „Das Theaterhotel“ mehr als 33.000 Euro für die gute Sache.Der Erlös geht an ein Dorfbauprojekt in Indien, das Integrationshaus und die inklusive Lernwerkstatt „0816“

Dieses Wochenende ging im Hotel Savoyen die bereits 15. Ausgabe des schon traditionellen Charity-Events der Schülern der Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe (HLTW 13 / Bergheidengasse) – mit künstlerischer Unterstützung u. a. von Anna Mabo, Karl Markovics und Erwin Steinhauer – erfolgreich über die Bühne.

Dazu Karl Markovics: „Ich bin seit vielen Jahren beim Theaterhotel dabei. Das Projekt ist mir aus vielen Gründen ein Anliegen, insbesondere, weil Gründer Otto Tausig ständig einer meiner Herzensbegleiter ist, die mich an das Gute glauben lassen. Zum anderen auch, weil die Schulzeit Menschen für immer prägt, und ich mir in meiner Jugend eine Schule gewünscht hätte, in der solche Veranstaltungen wie das Theaterhotel möglich sind.

Unter dem Motto „Schule und Charity“ veranstaltet die HLTW 13 unter der Leitung von Direktorin Anita Petschning jedes Jahr zahlreiche karitative Events. Das „Theaterhotel“, mit einem Kultur-Brunch am Vormittag und einem Abendkonzert, ist dabei eines der Highlights. Die Schüler sind dabei in Eigenregie für das gesamte Event-Management, die Vermarktung und das Bankett verantwortlich. Die Spendenerlöse der Veranstaltung, mehr als 33.000 Euro, kommen über den Kooperationspartner Entwicklungshilfeklub Dorfbauprojekten in Indien, dem Integrationshaus und der inklusive Lernwerkstatt „0816“ zugute.