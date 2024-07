Hietzing: Cool bleiben bei der größten Hitze

Ein heißer Sommer kann in der Stadt belastend werden, besonders dann, wenn die eigene Wohnung keinen ausreichenden Schutz mehr vor großer Hitze – in Hietzing sorgt eine Bücherei dafür, dass man auch bei über 30 Grad cool bleibt.

Der Sommer ist da und die Temperaturen steigen stark an. Da manche Wohnungen nicht ausreichend Schutz bieten, gibt es jetzt besonders für ältere und kranke Personen eine “Coole Zone” in Hietzing.

„Ich freue mich, dass wir ab sofort mit der städtischen Bücherei in der Preyergasse eine Coole Zone haben. Die Räumlichkeiten sind für alle Menschen zu den Öffnungszeiten kostenfrei zugänglich, ohne etwas konsumieren zu müssen.“, zeigt sich Bezirksvorsteher Stellvertreter Marcel Höckner sehr erfreut über die Möglichkeit zur Abkühlung. Es gibt eine Ruhezone zum Entspannen und gleichzeitig kann man ein gutes Buch lesen.

Bei Hitzesymptomen kann man sich darüberhinaus die Gesundheitsberatung unter der Telefonnummer 1450 wenden.

Weitere coole Zonen in Wien

Im Vorjahr hat die Stadt Wien die Coolen Zonen in die Pilotphase geschickt – das sind frei zugängliche Räumlichkeiten, in denen man in kühlen Innenräumen Schutz und Erholung vor großer Sommerhitze findet. Nach der erfolgreichen Pilotphase wurde das Angebot heuer auf zwölf Standorte ausgedehnt. Neben der Coolen Zone in Hietzing finden sich solche auch hier:

Verein Piramidops – Frauentreff

Adresse: Volkertplatz 13, 1020 Wien

Öffnungszeiten: Juli, August; MO-SO: 12-20 Uhr

Diese Coole Zone ist nur für Frauen und Kinder zugänglich!

Adresse: Gumpendorferstraße 117, 1060 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO-FR: 12-18 Uhr)

Adresse: Alserbachstraße 11, 1090 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr

Adresse: Stadtbahnbogen 132, gegenüber Währinger Gürtel 120, 1090 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; DI-DO: 14-19 Uhr; geschlossen von 16.-19.7. und 29.7.-16.8.

Adresse: Herzgasse 15-19, 1100 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO- FR: 12-18 Uhr

Adresse: Meidlinger Hauptstraße 73 (EKZ Arcade), 1210 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO-FR: 11-19 Uhr

Adresse: Hormayrgasse 2, 1170 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr

Adresse: Martinstraße 100 (Amtshaus Währing, 2. OG), 1180 Wien

Öffnungszeiten: Juli, August; MO-FR 11-17 Uhr

Bezirksvorstehung Währing in Kooperation mit den Pensionist*innenklubs – ein Projekt des Wiener Klimateams

Adresse: Greiseneckergasse 5, 1200 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO- FR: 9-18 Uhr

Adresse: Jedlersdorferstraße 99/19, 1210 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO- FR: 12-18 Uhr

Adresse: Barbara-Prammer-Allee 11, 1220 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr

Das Projekt Coole Zone wird gemeinsam mit lokalen Partnern (Büchereien der Stadt Wien, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, Verein Piramidops, Bezirksvorstehung Währing, WieNeu+) und UIV Urban Innovation Vienna, der Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien, verwirklicht. In Coolen Zonen gibt es Hausordnungen, die von Standort zu Standort – je nach örtlichen Gegebenheiten – variieren können. I

n allen Räumen ist während der Öffnungszeiten eine Raumaufsicht anwesend. Je nach Standort gibt es auch unterschiedliche Programme, die zum Mitmachen einladen. Nähere Informationen dazu gibt es bei den jeweiligen Trägereinrichtungen.