Am 29. September fand in der Inneren Stadt die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Es war ein festlicher Abend in historischem Ambiente. Bereits im Jahr 1714 wurde der Wappensaal im Alten Rathaus in der Wipplinger Straße eröffnet. Heute ist das Gebäude Sitz der Bezirksvorstehung der Inneren Stadt. Und auch der Schauplatz der diesjährigen Bezirks Medical und Bezirks Business Awards bei der besondere Unternehmen und gesundheitliche Einrichtungen vor den Vorhang geholt werden. „Die Unternehmen der Inneren Stadt spiegeln die Vielfalt des Bezirks. Sie tragen einen wesentlichen Beitrag für die Menschen im Bezirk und aus ganz Wien bei“, so Bezirksvorsteher Markus Rumelhart zu den Gästen, welche die gesamte Bandbreite der unternehmerischen Tätigkeit zeigten. Vom Traditionsunternehmen mit jahrhundertelanger Geschichte zum Startup. „Im ersten Bezirk sind über 10.000 Unternehmen tätig. Von den Unternehmern sind 5 jünger als 19 und 11 älter als 90“, führte WKO Bezirksmanager Andreas Helletzgruber aus. Stefan Hermann, Leiter des Ärztezentrums der Hypo Landesbank NOE gab ebenso wie Cybercrime-Experte Markus Angermann interessante Einblicke. Die Vertreter der Wiener Polizei, Gerald Brauner & Martin Wild, stellten das Format „Gemeinsam sicher“ vor. Nach den inhaltlichen Ausführungen ging es dann zu den Preisverleihungen.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Rathaus Apotheke Mag.pharm. Sybille Silmbrod JUVENIS Medical Center Dr. Tamara Kopp AUGENZENTRUM ZIRM Dr. Mathias Zirm

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Vienna Insurance Group -VIG mehr als 50 1 Bösendorfer Klaviere mehr als 50 2 Hotel Sacher Wien mehr als 50 3 GUARDI GmbH von 10 bis 49 1 Boutique Hotel am Stephansplatz von 10 bis 49 2 Die Zuckerlwerkstatt von 10 bis 49 3 V.S. Home Design bis 9 1 ALT WIEN STIL bis 9 2 share me bis 9 3

Impressionen des Abends