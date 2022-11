Am 24. November fand in Floridsdorf die Verleihung der Bezirks Medical und Business Awards 2022 statt – die insgesamt 23. und somit letzte in diesem Jahr.

„Unglaublich“, staunte Astrid Pany, die als „Vize“ den erkrankten Bezirksvorsteher Georg Papai großartig vertrat, „sogar ich hab bei den vielen Interviews mit den Gewinnern noch etwas über unseren Bezirk lernen können.“ Die Gewinner – die wurden von den Lesern des WIENER BEZIRKSBLATTs gewählt, mit über 100.000 Stimmen. Darunter waren unsere großartigen Mediziner, ein Kinderfacharzt, ein praktischer Arzt und die Vertreter eines Augenzentrums. Und die täglichen Helden aus der Wirtschaft, zum Beispiel Reini Feigl vom Leopoldauer Brauhandwerk, der emotionsgeladen meinte: „Ich lebe fürs Bier. Und spüre es rund um die Uhr von der Zehe bis zum Scheitel.“

Garniert wurde die tolle Gala im Festsaal der Bezirksvertretung durch ein köstliches Buffet und interessante Referate des Cyber-Crime-Experten Markus Angermann und des Grätzl-Polizisten Michael Lichtenberger.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Ordi DonauKids, Dr. Ratschmann Dr. Rene Ratschmann Augenzentrum Jedlersdorf Dr. Carmen Franz Dr. Peter Magdics Dr. Peter Magdics

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung DREI mehr als 50 1 Menü-Manufaktur mehr als 50 2 Legrand von 10 bis 49 1 Frey – Die Delikatessen Manufaktur von 10 bis 49 2 La Ric von 10 bis 49 3 Leopoldauer Brauhandwerk bis 9 1 Karpfenkönig bis 9 2 Tanzschule Lamp bis 9 3

Impressionen des Abends