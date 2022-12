Das sind die Unternehmer und Mediziner des Jahres!

Wenn sich so viele Siegerinnen und Sieger im höchsten Holzhaus der Welt versammeln, kann das nur eines bedeuten: Die Unternehmerinnen und Unternehmer des Jahres werden gekürt! Am 13. Dezember fand im vorweihnachtlichen Rahmen in der Seestadt der große Bezirks Business & Medical Awards Abschlussevent statt.

Unternehmer des Jahres

(C) Schedl Ludwig: WIENER BEZIRKSBLATT-Geschäftsführer Thomas Strachota mit Paul Tesarek.

Aus allen 23 Bezirken wurden in den letzten Wochen die besten Unternehmer aus ihren Bezirk in drei Kategorien ausgezeichnet. Zum großen Finale fanden Sie sich nun alle im Hotel Dormero HoHo Wien ein, um sich und miteinander zu feiern. Aber dem nicht genug – denn die Unternehmer des Jahres sollten noch gekürt werden. Durch den Abend führte WBB-Moderator Paul Tesarek. „Sie zeigen tagtäglich wie herausragend die unternehmerische Seite Wiens ist“, so Thomas Strachota, Geschäftsführer des WIENER BEZIRKSBLATT. Für die passende musikalische Untermalung sorgte die ABBA-Tribute-Band „Abba Reloaded“ denn „..the Winner takes it all“!

(C) Oblak Sandra: ABBA Reloaded sorgte für die musikalische Untermalung.

Helden und Heldinnen

Nicht nur das unternehmerische Wien wurde ausgezeichnet. Denn was wäre die lebenswerteste Stadt der Welt ohne ihre Heldinnen und Helden des Gesundheitsbereiches? Über 100.000 Leserinnen und Leser des WIENER BEZIRKSBLATT voteten für Apotheken, Ordinationen, Spitäler und Co. Sie kürten die Wien-Sieger der Bezirks-Medicals Awards „für besondere Leistungen im Gesundheitsbereich 2022“.

DAS SIND DIE

UNTERNEHMER DES JAHRES

Kategorie Kleinbetriebe

(C) Schedl Ludwig: Reinhard Feigl (Leopoldauer Brauhandwerk), Cornelia Habacher (Rebel Meat) und Erwing Gegenbauer (Wiener Essigbrauerei) (vlnr.)

Ausgezeichnete Unternehmen Platzierung Rebel Meat (14. Bezirk) 1 Wiener Essigbrauerei (10. Bezirk) 2 Leopoldauer Brauhandwerk e.U. (21. Bezirk) 3

Kategorie Mittelbetriebe

(C) Schedl Ludwig: Mark Ruiz Hellin (Hüftgold Marktkonditorei), Sonja Baldauf (Wiener Seife) und Roman Thum (Thum Schinken) (vlnr).

Ausgezeichnete Unternehmen Platzierung Wiener Seife GmbH (10. Bezirk) 1 Hüftgold Marktkonditorei e.U. (12. Bezirk) 2 Thum Schinken (23. Bezirk) 3

Kategorie Großbetriebe

(C) Stefan Burghart: Dr. Ludwig Richard (Dr. Richard Linien), Michael Höfler (A1) und Michael Sigiarovello (Henkel) (vlnr.)

Ausgezeichnete Unternehmen Platzierung A1 Telekom Austria AG (2. Bezirk) 1 Henkel Central Eastern Europe GesmbH (3. Bezirk) 2 Dr. Richard linien GmbH & Co Kg (20. Bezirk) 3



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS WIEN 2022