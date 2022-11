Am 22. November fand in Neubau die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Im feierlichen Ambiente des Festsaals der Neubauer Bezirksvorstehung wurden Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen vor den Vorhang geholt. Im Rahmen der Langen Nacht des Bezirks wurden die beliebten Business und Medical Awards übergeben. Bei den Preisverleihungen spiegelte sich auch die gesamte Bandbreite der Neubauer Wirtschaft. Von Traditionsbetrieben mit Wurzeln im 19. Jahrhundert zu jungen und stark expandierenden Firmen. „Danke allen Leserinnen und Lesern des WIENER BEZIRKSBLATTs die für die Awards gestimmt haben und herzliche Gratulation an die Gewinnerinnen und Gewinner. Die Unternehmen leisten tolle Arbeit im Bezirk und einen wichtigen Beitrag für die Infrastruktur in den Grätzeln,“ so Bezirksvorsteher Markus Reiter. Bevor es zu den Award-Übergaben gab es noch interessante Statements von WKO Bezirksobmann Markus Frömmel, Hypo-Ärztecenter-Leiter Stefan Herrmann und Ronald Repper (Landespolizeidirektion Wien).



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Dr. Barbara Matejka – die Ordination zum Wohlfühlen Dr. Barbara Matejka Ordination Prof. Klaus Mayerhofer Award wird nachträglich übergeben Babenberger Apotheke Mag. Dr. Reinhard Becker & Dr. Andrea Becker

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Veganista mehr als 50 1 Randstad mehr als 50 2 Brandauer im Gerngross mehr als 50 3 Franke Leuchten von 10 bis 49 1 Bergspezl von 10 bis 49 2 Oben Küche und Bar von 10 bis 49 3 Kastl+Reiter der Nähmaschinenspezialist bis 9 1 FELBER Goldschmiedewerkzeuge bis 9 2 Shiatsu Karoline Grün bis 9 3

Impressionen des Abends