Am 25. Oktober fand in der Josefstadt die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Feierliche Atmosphäre und gut gelaunte Gäste fanden sich am 25. Oktober im Festsaal der Josefstäder Bezirksvorstehung am Schlesingerplatz. Im Rahmen der Langen Nacht des Bezirks wurden besonders verdiente Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen vor den Vorhang geholt. Die Preisträger der Bezirks Business und Bezirks Medical Awards spiegelten die Bandbreite im 8. Bezirk deutlich wieder. „Ich bedanke mich bei den Unternehmen für ihren Einsatz und freue mich mit den Gewinnern,“ so der Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch in seinem Statement an das Publikum. Wolfgang Primisser von der Wirtschaftskammer im Bezirk und Stefan Herrmann von der Hypo NOE gaben interessante Einblicke in die Welt der Wirtschaft. Andrea Prosenbauer (Polizei Wien) erzählte über die Initiative „Gemeinsam Sicher“. Danach ging es zu den Preisverleihungen:



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: VENEX Zentrum für HAUT&VENEN und Ästhetische Hautchirurgie Dr. Spiro Silvester Schuller Zahnklinik Josefstadt DDr. Hammerer Award wird nachträglich übergeben Sante Femme Ambulatorium Auersperg GmbH Dr. Dani Lutfi

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Geier. Die Bäckerei mehr als 50 1 HUMANA mehr als 50 2 Alpenverein-Gebirgsverein mehr als 50 3 Springer von 10 bis 49 1 AURE Immobilien von 10 bis 49 2 Wiener Würstelstand (Pfeilgasse/Ecke Strozzigasse) von 10 bis 49 3 Optiker Ploner bis 9 1 die Fleischloserei bis 9 2 Sonnengrün bis 9 3

Impressionen des Abends