Am 27. September fand in Hietzing die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Ein Abend, wie er schöner nicht sein könnte. Trafen sich doch im Festsaal des Amtshauses Hietzing jene Unternehmer aus dem 13. Bezirk für die die Kunden Könige sind – und das wurde von diesen auch honoriert. Über 100.000 Leser des WBB haben bei den Bezirksawards abgestimmt und dabei auch die besten Unternehmen in Hietzing gewählt. „Diese Awards sind ein schönes Zeichen um die Menschen vor den Vorhang zu holen, die unseren Bezirk so lebenswert machen. Sie sichern nicht nur die Versorgung sondern sind auch ein wesentlicher Teil des sozialen Lebens in den Grätzln. Ich gratuliere den Gewinnern ganz herzlich.“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald bei der Laudatio. Dem schlossen sich auch Hypo-Landesbank-Vertreter Stefan Hermann und WIENER BEZIRKSBLATT Chefredakteur Hans Steiner an. „Als klare Nummer 1 in Wien ist es auch unsere Aufgabe die regionalen Unternehmer zu unterstützen. Mit dem Bezirks Business- und Medical-Award leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag.“ Knapp 4.000 aktive Unternehmen gibt es im 13. Bezirk und Anita Stadlmann von der WKW Wien weiß um die Bedeutung dieser. „ Sie sind unglaublich wichtig und das wissen die Hietzinger auch zu schätzen. Sie tragen wesentlich zum dörflichen Charakter bei und leisten auch ihren Beitrag zur Sicherheit im Bezirk.“ Apropos Sicherheit. Ein Impulsvortrag des IT-Experten Markus Angermann zum Thema Cyber Crime stieß auf ebenso großes Interesse wie jener von „Gemeinsam Sicher“- Sicherheitskoordinatorin Marion Schuch und den Grätzlpolizisten Wolfgang Wind und Günther Schrödel.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: KWP Trazerberg Dr. Silvia Strommer Augemed – Augenmedizinisches Zentrum EKZ-Hietzing Dr. Thomas Pfleger Gelenk-Zentrum Hietzing, Dr. Zembsch und Dr. Buchleitner Dr. Alexander Zembsch

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Bäckerei Schwarz mehr als 50 1 Brandauer Schlossbräu mehr als 50 2 Gasthaus Waldtzeile von 10 bis 49 1 Korkisch von 10 bis 49 2 Hermes Café Restaurant Labstelle von 10 bis 49 3 MYOPTIC by Michael Nader bis 9 1 Der Belgier bis 9 2 Wohncloud Immobilien GmbH bis 9 3

