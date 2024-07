Delegation aus Tokio zu Gast in Floridsdorf

Gelebte Freundschaft mit Japan: Seit 37 Jahren ist Floridsdorf der Partnerbezirk von Katsushika in Tokio. Ende Juni war eine hochrangige Delegation von dort in Floridsdorf zu Gast und wurde hier herzlich empfangen.

Die Vertreter des Bezirksparlaments aus Japan waren vor allem an kommunalen Einrichtungen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens interessiert. Die Wiener Gastgeber kamen den Besichtigungs-Wünschen der Besucher nur zu gerne nach.

Highlights für die Gäste

So stand unter anderem ein Besuch und eine Fragestunde im WienZimmer des Fonds Soziales Wien – FSW und der Häuser zum Leben – Haus Leopoldau auf dem Programm. Natürlich durfte auch eine Besichtigung des Parlaments und des Rathauses nicht fehlen. Historische Einblicke in Floridsdorfs Geschichte holten sich die Gäste aus Japan bei einem Besuch im Bezirksmuseum.

Jugendliche reisen nach Japan

„Die Partnerschaft unserer Bezirke besteht nicht nur auf dem Papier, sie wird in Form gegenseitiger Besuche tatsächlich gelebt. So schicken wir heuer auch wieder eine Jugenddelegation nach Japan“, stellte Bezirksvorsteher Georg Papai anlässlich eines Empfangs in der Bezirksvorstehung fest.