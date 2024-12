Den Wienerwald gibt es jetzt auch in der Flasche

Craft Beer, also handwerklich gebrautes Bier, wird immer beliebter – dem trägt auch der Wienerwald Tourismus Rechnung und so gibt es echten Wienerwald Genuss jetzt auch in der Flasche.

Wienerwald Tourismus konnte Markus Führer, der leidenschaftlich gerne in seiner Gablitzer Privatbrauerei Biere entwickelt, dafür begeistern, an einer Wienerwald Bier-Kreation zu tüfteln. Ebenso dazugeholt wurde Artur Cisar-Erlach, Waldökologe und Experte für den Geschmack von Bäumen.

Gemeinsam wurde getestet, welche Essenzen aus eingelegtem Rinden-, Holz- oder Blattmaterial der am häufigsten vorkommenden Wienerwald Baumarten mit welchem Bier am besten harmonieren.

Die perfekte Symbiose aus Hopfen, Buchen- und Wildkirsch-Holz kommt mit dem Wienerwald Bier in der 0,33l Flasche und im Fass auf den Markt. Feine Holznoten gepaart mit Aromahopfen bringen ein frisches Wienerwaldbouquet in die Nase. Unfiltriert und nicht pasteurisiert mit 11,9°P Stammwürze und 4,9%vol. Alkohol, bietet es ein ausgezeichnetes Geschmackserlebnis.

Ein ideales Geschenk

Für Wienerwald Tourismus ist das Wienerwald Bier ein weiterer wichtiger Mosaikstein einer Marketingstrategie, die immer mehr auch die Kulinarik der Region hervorhebt. „Wienerwald in a bottle ist die perfekte Kombination aus authentischem Genuss und purer Lebensfreude“, weiß GF Michael Wollinger.

Eine perfekte Geschenkidee für alle Bierfreunde auch zu Weihnachten. Das Bier ist ab sofort direkt bei der Gablitzer Privatbrauerei zu erwerben www.gablitzer.at

Tipp: Wer dazu gerne noch die ein oder andere weitere Spezialität oder Erlebnisse und Genüsse aus dem Wienerwald verschenken möchte findet dazu auf www.wienerwald.info/wirschenkenwienerwald die besten Geschenketipps aus der Region