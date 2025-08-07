Erste Reifeprüfung für das neuformierte Rapid-Team

Am Abend wird Hütteldorf “brennen”, wenn in der Conference-League-Quali der FC Dundee aus Schottland gastiert. Eine Reifeprüfung für die neue Stöger-Truppe.

Vier Pflichtspiele, vier Siege, dazu das Test-1:1 gegen Union Berlin: Die Weste von Peter Stöger als Rapid-Trainer ist bis dato blütenweiß. Die robusten Schotten von Dundee United könnten aber eine Nummer größer sein – da muss die neue Legionärstruppe der Grün-Weißen ab 21 Uhr liefern.

Dann kommt Sturm

Der aktuell Sechste der schottischen Liga ist sicher ein erster Gradmesser. Ehe am Sonntag der zweifache Meister in der Liga wartet. Gegen Sturm Graz wird man sehen, wie sehr die neue Stöger-Mannschaft eingespielt ist und was in ihr steckt. Derzeit konnte man mit einigen Halbzeiten zufrieden sein.

Sangare mit dabei

Eine wesentliche Stütze könnte Momo Sangare sein, der letzte Saison als Stamm-Sechser nicht zu ersetzen war. Seit der frühen gelben Karte gegen Djurgarden war es ruhig um den 23-jährigen Malier geworden. Heute könnte er das Vertrauen des Trainerteams bestätigen.

Ab 21 Uhr wird das Duell in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference-League angepfiffen. Das Rückspiel steigt eine Woche später (14.8., 20.45 Uhr).