Der Biosphärenpark-Cup ist endlich wieder zurück

Die beliebte Teamveranstaltung findet heuer erstmals am 24. September in der Kartause Mauerbach rund um den Kartäuserplatz 2 statt.

Der Biosphärenpark-Cup ist zurück und es gilt wieder Teamgeist, Geschicklichkeit und Wissen mit Bezug zum Biosphärenpark Wienerwald am 10-Stationen- umfassenden Parcours unter Beweis zu stellen. Der beliebte Teamwettbewerb findet heuer am 24. September 2023 am neuen Austragungsort in der Kartause Mauerbach statt. Nach einer pandemiebedingten Pause von drei Jahren hoffen das Biosphärenpark Wienerwald Management und Mitveranstalter auf viele motivierte teilnehmende Teams.

Mitmachen zahlt sich aus

Die Teilnahme ist kostenlos und alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Der Wettbewerb startet am 24. September 2023 um 11 Uhr, je nach Andrang beträgt die reine Spielzeit rund 90 Minuten. Die Registrierung der Teams ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ausschließlich vor Ort bis 13:30 Uhr möglich. Die Siegerehrung findet um 16 Uhr vor Ort statt.

Ein Team besteht aus drei bis zehn Personen (Kinder ab ca. 6 Jahre und Erwachsene). Die Teams absolvieren an zehn Stationen unterschiedliche Aufgabenstellungen und sammeln so Punkte. Dabei sind Wissen, Geschicklichkeit und Kreativität gefragt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Den Siegern winken spannende Preise, unter allen bei der Siegerehrung anwesenden Teams werden außerdem Glückspreise verlost.

„Endlich können wir den Biosphärenpark-Cup wieder „in Echt“ veranstalten und bei der Bevölkerung Interesse und Bewusstsein für die Themen Natur- und Umweltschutz, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit wecken. „, freut sich Biosphärenpark-Direktor DI Andreas Weiß.

„Es macht wirklich Spaß, gemeinsam im Team mit Familienmitgliedern oder Freunden den 10- Stationen-Parcours zu meistern. Die Freude am gemeinsamen Erleben und neuen Erkenntnissen soll dabei im Vordergrund stehen“, motiviert Mitorganisatorin Dr. Alexandra Wieshaider von den Österreichischen Bundesforsten.

„Tag des Denkmals“ in der Kartause Mauerbach

Den Rahmen für den Biosphärenpark Cup bildet heuer erstmals der Tag des Denkmals in der Kartause Mauerbach. Unter dem Motto „Living Heritage“ werden dabei traditionelle Handwerkstechniken und historische Baumaterialien praxisnah vorgestellt und Fachleute laden zum Mitmachen ein: Kalkbrennen, Ziegelschlagen, Pigmentherstellen, Steinmetzarbeiten, Fensterinstandsetzungen, Ölanstrich auf Holz und Eisen, Schmieden, Drechseln, Herstellung von Stuckmarmor, Lehmmauern, Fachberatung, Kinderprogramm und vieles mehr. Ein Foodtruck sowie Essens- und Getränkestände sorgen für das kulinarische Wohl der Gäste.

Alle Infos unter www.bpww.at