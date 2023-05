Der Führerschein auf dem Handy

Erst vor kurzem besuchte Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, die Easy Drivers-Fahrschule am Reumannplatz. Der Grund dafür war ein konstruktiver Austausch über die Theorie und Praxis des neuen digitalen Führerscheins.

„Mit diesem entfällt lästiges ­Suchen und Kramen nach einer Lenkerberechtigung, da diese schnell und einfach am Handy verfügbar ist.“ In Favoriten war er dabei an der richtigen Adresse. Setzt man hier doch bereits seit über 10 Jahren auf neue Technologien. „Wir sehen es ganz klar als unsere Aufgabe, Entwicklungen im Bereich Digitalisierung und fortschrittliche Technologien so weit wie möglich in unsere Lehrmethoden zu integrieren“, erklären die Easy Drivers-Geschäftsführer Werner Fichtinger und Walter Harm unisono.

Übrigens: Voraussetzung für den digitalen Führerschein ist der Umstieg von der Handy-Signatur auf die neue ID Austria.