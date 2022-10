Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME feiert Premiere am 8. Oktober im Ronacher

Morgen ist es soweit! Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME, das Musical nach dem weltbekannten Disney Film mit Oscar-nominierter Filmmusik, feiert österreichische Erstaufführung im Ronacher und ist damit erstmals in Wien zu erleben. Nach MARY POPPINS zeigt VBW Musical-Intendant Christian Struppeck in der diesjährigen Saison somit eine weitere Disney Erfolgsproduktion. Ab morgen ist das Musical dann täglich außer montags im Ronacher zu erleben.

Christian Struppeck, Alan Menken und Scott Schwartz | ©Stefanie J. Steindl

Hoher Besuch im Rahmen der Proben: Musicalkomponist Alan Menken

Spannende und intensive Wochen liegen nun hinter den Künstlerinnen und Künstler bis sich morgen der Vorhang für die große Gala-Premiere hebt. Im Rahmen der Probearbeiten durfte sich die Cast außerdem über hohen Besuch freuen: Komponist Alan Menken kam vorbei und besuchte das Ensemble bei ihren Vorbereitungen auf der Probebühne des Ronacher.

Basierend auf dem gleichnamigen Disney Film und dem berühmten Roman von Victor Hugo schuf der legendäre Musicalkomponist und 8-fache Oscar-,11-fache Grammy-, Emmy Award- und Tony-Award-Preisträger Alan Menken (u.a. SISTER ACT, DIE SCHÖNE UND DAS BIEST, POCAHONTAS, RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT, ALADDIN) gemeinsam mit dem Liedtexter und dreifachen Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Award Preisträger Stephen Schwartz (u.a. WICKED, VERWÜNSCHT, PIPPIN, GODSPELL, DER PRINZ VON ÄGYPTEN, SCHIKANEDER in Wien) eine faszinierende Musicaladaption des hochemotionalen Stoffes um den Glöckner „Quasimodo“ und die berühmte Kathedrale von Notre Dame. Diese beeindruckende Musicalfassung mit allen unvergesslichen Songs des Soundtracks besticht nicht nur durch einzigartige Musik und eine sehr emotionale Geschichte, sondern auch durch die aufwändige, effekt-und kraftvolle Inszenierung von US-RegisseurScott Schwartz. Nach vielen internationalen Produktionen u.a. in den USA, Berlin und Tokio ist das erfolgreiche Stück nun endlich erstmals in Wien auf der Musicalbühne zu erleben. Bildmaterial von Alan Menkens Besuch finden Sie im unteren Link.

Eine hochkarätige Besetzung und erstmalig ein zusätzlicher, 24-köpfiger Chor

Neben einem spektakulären Bühnenbild sowie opulentem Orchestersound in großer Besetzung und einfühlsamen Balladen, erwartet das Publikum eine hochkarätige Besetzung: David Jakobs (u.a. DAS WUNDER VON BERN, JEKYLL & HYDE, KU’DAMM 56, ELISABETH), der diesen Sommer beim großen Konzert von ELISABETH vor dem Schloss Schönbrunn schon zum zweiten Mal als „Luigi Lucheni“ auf der Bühne stand und die Rolle des „Quasimodo“ bereits in Berlin verkörperte, wird nun auch in Wien den „Glöckner“ spielen. Für den Part seines Ziehvaters „Erzdiakon Claude Frollo“ kehrt Andreas Lichtenberger (u.a. ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK, DON CAMILLO & PEPPONE, WICKED) zu den Vereinigten Bühnen Wien zurück. „Esmeralda“ wird von Abla Alaoui (u.a. MISS SAIGON, ELISABETH, TANZ VAMPIRE, GÖTHE!) interpretiert. Der schneidige Soldat „Phoebus de Martin“, der ihr Herz erobert, wird von Dominik Hees (u.a. CATS, DON CAMILLO & PEPPONE, KINKY BOOTS) dargestellt. Mathias Schlung (u.a. DER SCHUH DES MANITU, DIE DREISTEN DREI TANZ DER VAMPIRE) wird als „Clopin Trouillefou“ zu sehen sein.

Im Zuge einer Kooperation des Chorverband Österreich und den Vereinigten Bühnen Wien stehen zudem Abend für Abend 24 Sänger*innen aus fünf professionellen Amateurchören mit insgesamt 160 Mitgliedern in verschiedensten Zusammensetzungen zusätzlich zum Ensemble auf der Bühne des Ronacher, um zusammen als 24-köpfiger Chor für die ganz besonders charakteristische musikalische Note dieses Stücks zu sorgen.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „DISNEYS DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME ist ein absolutes Meisterwerk. Ab Herbst holen wir die österreichische Erstaufführung der eindrucksvollen Musicaladaption des berühmten Disney Films von den Oscar-Preisträgern Alan Menken und Stephen Schwartz zu uns ins Ronacher. Die spannende Geschichte nach dem Roman von Victor Hugo ist aktueller denn je und ein Bühnenerlebnis für Jung und Alt. Das Publikum darf sich auf einen spektakulären Musicalbesuch mit handverlesener Besetzung, imposanter Musik, einem gewaltigen Chor und selbstverständlich allen bekannten Disney Songs freuen. Ein hochemotionaler und in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Theaterabend für die gesamte Familie.“