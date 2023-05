Der kleine Prinz am Meidlinger Platzl

Mit einer großen Eröffnungsfeier am Meidlinger Platzl starteten die Musiktage der offenen Tür an den Musikschulen Wien und den Volkshochschulen. Vom 8. bis 12. Mai konnten musikinteressierte Kinder und Jugendliche das Angebot der Musikschulen kennenlernen. Für die Allerkleinsten wurden Schnupperstunden in Elementarem Musizieren angeboten. Tanzbegeisterte konnten beim Ballett mitmachen. Es gab Schlagwerk-Darbietungen, Saxofon-Proben, Schauunterricht und Kammermusik.

Beim Eröffnungskonzert traten Musikschüler und Lehrer auf, zeigten Stücke aus gerade geprobten Musicals wie„Der kleine Prinz“, verschiedenste Instrumente und Musikgenres. „Nachdem auch meine Kinder diese Angebote nutzen, freut es mich ganz besonders, dass hier die tolle Arbeit der Schulen gezeigt werden konnte“, freute sich Bezirksvorsteher Wilfried Zankl bei der Eröffnung. Und vielleicht haben bereits die zukünftigen Meidlinger Musiker in diesen Tagen angebissen und mit dem Musizieren begonnen.