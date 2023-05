Der kleine Prinz kommt im Juni auf die große Bühne

Ab 10. Juni ist es wieder so weit und die beliebten Aufführungen der musical academy vienna in Meidling starten! Den professionellen Rahmen für die Aufführungen bietet diesmal das Theater Werk X in der Oswaldgasse 35A.

Die musical academy Vienna der VHS Meidling hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen das Genre Musiktheater auf hohem künstlerischen und pädagogischem Niveau näher zu bringen. Kinder und Jugendliche bekommen ein bis zwei Mal wöchentlich Unterricht in den Fächern Schauspiel, Improvisation, Theatersport, Sprechtechnik, Atemtechnik, Rhetorik, Körpersprache, Gesang, Musiktheorie, Solfeggio, Korrepetition, Song Interpretation, Musical Dance, Jazz Dance, Musical Staging. Diese Ausbildung kann neben der Schule besucht werden.

Ab 10. Juni ist es wieder soweit und die beliebten Aufführungen starten. Den Rahmen bietet diesmal das Werk X in der Owaldgasse 35A in Meidling. Am Programm steht „Der kleine Prinz“ – Ein teatro Musical nach dem Buch von Antoine de Saint Exypéry. Dabei handelt es sich um ein modernes Kunstmärchen, ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit und gilt als Kritik am Werteverfall der Gesellschaft. Eine berührende und tiefgründige Musiktheater Produktion, in bewährter teatro Manier, wobei auch Humor und Showeinlagen auf den vielen Planeten nicht zu kurz kommen.

Eine fröhliche und besinnliche Vorstellung für jung und alt.

Die Aufführungen

Die Auffühungstermine sind am Samstag 10. Juni 2023 um 14:30 und 18 Uhr, weitere Vorstellungen finden von 12. bis 15. Juni jeweils um 8:45 Uhr und 10:45 Uhr statt. Eintrittskarten erhalten Sie in der VHS Meidling unter Tel. 01/89174-112 000 bzw. per E-Mail meidling@vhs.at. Die Kartenpreise betragen € 7,- für Kinder, € 9,- für Senior*innen und € 12,- für Erwachsene, für Schul- und Kindergartengruppen beträgt der Preis € 7,-, wobei Begleitpersonen kostenlos teilnehmen können. Die Aufführungen werden aus Mitteln der Bezirkskulturförderung unterstützt. Alle Infos finden Sie unter www.vhs.at/meidling. Kartenreservierungen an der VHS Meidling sind unbedingt erforderlich!