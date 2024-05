Daumen drücken: Kaleen rockt den Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest geht heuer im schwedischen Malmö über die Bühne. Kaleen tritt für Österreich mit dem techno-inspirierten Pop-Track „We Will Rave“ beim zweiten Semifinale am 9. Mai an.

„Ich habe die Möglichkeit, alles, was ich liebe, in diese Performance einzubringen und zusammen mit dem Publikum Vollgas zu geben“, freut sich die Sängerin auf ihren Auftritt. Der ORF überträgt alle Ausscheidungen (Semifinali und Finale) live.

Hunderttausende Fans

Fans aus über 80 Ländern pilgern dieses Wochenende für den Eurovision Song Contest zu dem diesjährigen Austragungsort Malmö in Schweden. Karin Karlsson, die das Event als Projektmanagerin für die Stadt organisiert, freut sich über das hohe Interesse: „Wir sehen Malmö als einen Ort, an dem Menschen und Kulturen zusammenkommen und sich kennenlernen. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen in Malmö Gäste aus über 80 Ländern willkommen heißen.“

Tolles Rahmenprogramm von Wien bis Malmö

ESC-Fans erinnert sich: Auch in Wien 2015 war der Wettbewerb ein Spektakel, nachdem Conchita Wurst im Jahr davor den Sieg geholt hatte. Die Song-Contest-Ausscheidung in der Stadthalle sprengte damals alle Grenzen. Auch das Programm heuer kann sich laut Malmö-Managerin Karlsson sehen lassen: „Wir haben ein sehr breites Programm mit einem Fokus auf Musik in der ganzen Stadt geplant. Auch für Menschen, die keine Eurovision Fans oder Pop-Enthusiasten sind, können wir Unterhaltung garantieren.“

INFO:

Zweites Semifinale: Donnerstag, 9.5.2024

Finale: Samstag, 11.5.2024

Jeweils ab 21 Uhr, ORF 1