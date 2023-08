Der Luchs steht in Österreich vor Comeback!

In Österreich kommen sie in freier Wildbahn derzeit nur noch in Minipopulationen vor: die streng geschützten Luchse. Eine Umfrage des WWF hat nun ergeben, dass sich eine breite Mehrheit für die Rückkehr der Wildkatzen ausspricht.

Luchse sind Europas Katzenart. Eine Art, die neue Lebensräume nur sehr zögerlich erschließt – daher muss ihr Überleben gesichert werden. Das Projekt “Aktionsplan Luchs in Österreich” arbeitet an einer langfristiger Bestands-Sicherung und kann erste Erfolge feiern: Denn eine Befragung der Bevölkerung hat jetzt ergeben, dass die Österreicher Luchsen durchaus positiv gegenüber eingestellt sind. Eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark sehen den Luchs in Österreich positiv (83 Prozent) und schätzen die seltene Katzenart als wichtigen Bestandteil des Ökosystems (75 Prozent) – so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die der WWF beim Meinungsforschungsinstitut market in Auftrag gegeben hat. „Die allermeisten Befragten verbinden mit dem Luchs Sympathie, Respekt und Faszination”, erklärt WWF-Biologin und Projektleiterin Magdalena Erich. “Deshalb sprechen sich auch 82 Prozent für eine Wiederansiedlung von Luchsen in Österreich aus.“

Aktionsplan Luchs

Das Überleben der Luchse soll in Österreich langfristig gesichert werden vor allem die Nördlichen Kalkalpen wären idealer Lebensraum für die Großkatzen und ein wichtiges Bindeglied zur Vernetzung der Luchspopulationen in den Alpen und darüber hinaus. Daher ist es den sich für das Projekt „Aktionsplan Luchs in Österreich“ engagierenden Institutionen wichtig, alle relevanten Interessengruppen von Anfang an einzubinden, um deren Interessen berücksichtigen zu können. Aber auch bei Jägern, Förstern und Landwirten stößt die Wiederansiedlung von Luchsen auf Wohlwollen – selbst wenn die Katzen in direkter Wohnumgebung leben, so ein weiteres Ergebnis der Befragung.