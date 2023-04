Der Meiselmarkt, Wiens einzige Markthalle

Die Geschichtsschreibung spricht davon, dass der Meiselmarkt „als Provisorium 1905 errichtet wurde“. Als Markt trat er erstmals 1913 in Erscheinung, bevor turbulente Jahre folgten. Am 10.11.1995 wurde der umgebaute Markt von Bürgermeister Michael Häupl eröffnet – im Grunde so, wie er heute dasteht.

Im Jahr 2025 feiert der Meiselmarkt sein großes, 30-jähriges Jubiläum.

2025 als Ziel

„Da durch Corona alle Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 abgesagt werden mussten, ist der nächste Meilenstein also im Jahr 2025 mit dem 30-jährigen Bestehen. Im November 2025 ist es dann so weit, ein großes Fest soll auf jeden Fall zu diesem Anlass steigen – das ist der Plan“, betont Center-Manager Peter Zehetner.

Wie Yin und Yang

(C) Steiner: Peter Zehetner ist seit 2019 der Center-Manager.

Klar ist für ihn: „Der Markt, der übrigens Wiens einzige Markthalle ist, und der Geschäftsbereich gehören zusammen – die Bereiche sind wie Yin und Yang, beides ist wichtig für die Entwicklung.“ Ziel dabei ist aber, die Kunden der Markthalle auch für den Shopping-Bereich zu begeistern – und umgekehrt.

Der Center-Manager ist seit 2019 im Amt, die Pandemie hat erste Pläne durchkreuzt. „Das lange Warten ist bald zu Ende. Ich habe schon gewisse Vorstellungen, wie der Meiselmarkt in Zukunft aussehen soll. Natürlich werden wir unser Publikum weiterhin in den Mittelpunkt stellen.“ Zehetner träumt davon, dass das Angebot erweitert wird. Faktum ist, dass der Gastro-Bereich derzeit unterbesetzt ist – ein Punkt, den der Manager ändern will.

Gesamtprojekt

Nicht glücklich ist er auch mit dem Platz rund um den Meiselmarkt. „Hier ist der Yppenplatz in Ottakring ein bisschen mein Vorbild – der Wasserwelt-Bereich soll belebter, grüner und freundlicher werden, das wird auch unserem Zentrum zugutekommen“, meint Zehetner. Darüber hat er mit der Bezirksvorstehung bereits gesprochen und er will mithelfen, den Vorplatz und die Erdgeschoßzonen zu beleben. „Das könnte ein wunderbares Gesamtkonzept werden und dem ganzen Grätzel helfen.“

Bis der „Meiselmarkt mit alles“ moderner, größer, heller und kundenfreundlicher ist, rinnt wohl noch viel Wasser die Johnstraße entlang. „Zum 30er wollen wir den nächsten Meilenstein setzen und das Jubiläum groß feiern – damit jeder weiß: Der Meiselmarkt kann eine neue Drehscheibe für den Bezirk werden und ist in jedem Fall mehr als nur eine Markthalle und nur ein Shoppingcenter, sondern er kann ein Bezirkszentrum werden, so wie es Rudolfsheim-Fünfhaus noch nicht gesehen hat.“