Nachbarschatz in Hernals und Donaustadt „gehoben“

Der Grätzlrat hat entschieden: Der „Nachbarschatz“ geht an diese coolen Ideen: In Hirschstetten und Breitenlee werden fünf Ideen mit Budget aus dem „Nachbarschatz“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) unterstützt, in Hernals drei Projekte.

Eine gut funktionierendes und lebenswertes Wohnumfeld ist ein wertvoller Schatz, den es gilt, gemeinsam zu pflegen und zu bewahren. Nachbarschaften schaffen Zugehörigkeit, gemeinsame Aktivitäten verbinden und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Mit einem Umsetzungsbudget von insgesamt 3.000 Euro soll der „Nachbarschatz“ nachbarschaftliches Engagement stärken, die Identifikation mit dem Wohnumfeld fördern und direkte Demokratie erlebbar machen. Im Fokus steht das Gemeinsame und Ideen für eine gute Nachbarschaft.

Beim „Nachbarschatz“ reden die Bewohner vor Ort bei der Gestaltung ihres Grätzls mit. „Ich freue mich, dass auch heuer so viele tolle Ideen für die gute Nachbarschaft eingebracht wurden. Jede und jeder Einzelne kann so zu einem gelingenden Miteinander beitragen. Der „Nachbarschatz“, das Budget für deine Idee, und die Mitarbeiter der GB* unterstützen dabei! Der Grätzlrat hat entschieden und acht Initiativen ausgewählt – vom Musik-Workshop bis zum Nachbarschaftscafé. Ich freue mich schon auf die Umsetzung und wünsche viel Spaß!“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Rund um das Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse und in Hernals am Leopold-Kunschak-Platz können dank dem Grätzlbudget für Grätzlideen insgesamt 8 Ideen umgesetzt werden. Dabei sind u.a. ein Musik-Workshop für Teenager, ein Markt auf Probe, ein Nachbarschaftscafé, musikalische und sportliche Angebote und ein autofreier Nachbarschafts-Samstag. Ausgewählt wurden die Projekte vom Grätzlrat, einer Jury aus Bewohnern, die in beiden Nachbarschatz-Gebieten im Vorfeld gebildet wurden.

Nachbarschatz Berresgasse: 3.000 Euro für Ideen

13 Personen haben elf Ideen online, postalisch und persönlich beim GB*Stadtteilmanagement Berresgasse vorgeschlagen. Auch vier Jugendliche haben sich dank der Kooperation mit dem Jugendzentrum Hirschstetten beteiligt. Ende Mai tagte der Grätzlrat, eine Jury aus Bewohnern, und entschied, wie die insgesamt 3.000 Euro verteilt werden. „Viele Donaustädterinnen und Donaustädter haben gute Ideen für ihre Nachbarschaft. Diese GB*-Initiative unterstützt dabei, diese umzusetzen. Wir freuen uns auf die spannenden Projekte aus Breitenlee und Hirschstetten, die der Grätzlrat ausgewählt hat. Die Projekte werden rund um das Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse spannende Impulse für das Zusammenleben setzen“, so Karl Gasta, Bezirksvorsteher-Stellvertreter der Donaustadt.

Eine Idee, die den Grätzlrat begeisterte, ist ein dreistündiger Musik-Workshop für Teenager ohne Vorkenntnisse. Er soll Jugendlichen einen Experimentierraum ermöglichen, um Instrumente kennenzulernen und selbst ein Lied zu produzieren. Ideengeberin und Umsetzerin ist die 14-jährige Leonie aus Hirschstetten, die sich auf Tipps und Tricks von pink noise, einem Verein zur Förderung von Jugend- und Popkultur, freut, die dafür ins Tonstudio des Jugendzentrums Hirschstetten einladen.

Großen Zuspruch fand auch die Idee, einen temporären Bauernmarkt mit lokalen Produkten im Gebiet zu organisieren. Diese Idee hatten gleich mehrere Personen eingereicht. Das GB*-Team vernetzte die Initiatoren miteinander daraus wurde eine tolle Initiative: Losgehen soll es mit dem „Markt auf Probe“ im September auf dem Vorplatz des neuen Bildungscampus Berresgasse; vorerst bis Dezember soll der Markt einmal wöchentlich stattfinden.

Drei weitere Ideen – eine Grillfeier für Nachbarn, ein Tischtennisturnier und ein Freiluftkonzert – wurden ebenfalls vom Grätzlrat ausgewählt und erhalten einen Beitrag aus dem Nachbarschatz: Die nachbarschaftliche Grillfeier zur Stärkung der Hausgemeinschaft wurde bereits am 8. Juli veranstaltet – und zwar im ersten Wohnprojekt, das 2022 im Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse fertiggestellt wurde.

Das geplante Tischtennisturnier soll Sportbegeisterte und Jugendliche aus dem Grätzl zusammenbringen. Und ein Paar wünschte sich mehr Live-Musik in der Nachbarschaft und reichte die Idee eines Konzertes ein – auch dieses soll umgesetzt werden, und zwar im Rahmen der Nachbarschaftswoche des GB*Stadtteilmanagements Berresgasse Anfang Oktober. Das GB*-Team unterstützt bei der Veranstaltungsorganisation.

Magdalena Hubauer, GB*-Projektleiterin des Nachbarschatzes Berresgasse, zeigt sich begeistert von den ausgewählten Ideen: „Es sind tolle Vorhaben, die von Bewohnern gemeinsam im Grätzlrat ausgewählt wurden und jetzt mithilfe des Nachbarschatz-Budgets umgesetzt werden können. Nicht nur die Einreichenden dürfen sich freuen, auch die Nachbarschaft profitiert und kann bei vielen Projekten auch selbst mitmachen!“

Der Nachbarschatz Hernals

In Hernals, wo der Nachbarschatz heuer für das Gebiet rund um den Leopold-Kunschak-Platz ausgerufen wurde, sind ebenfalls viele Ideen eingereicht worden und drei vom Grätzlrat ausgewählte Projekte werden mit dem Grätzlbudget für Grätzlideen unterstützt. Alle drei Projekte kommen auch der Nachbarschaft rund um den Leopold-Kunschak-Platz zugute – alle können mitmachen!

Mit dem Budget von insgesamt Euro 3.000 werden ein Straßenfest, ein autofreier Nachbarschafts-Samstag und ein Pop-Up-Nachbarschafts-Café unterstützt. Die drei siegreichen Projekte werden noch dieses Jahr umgesetzt.

Alle Infos und Termine zu den Projekten findet man auf www.gbstern.at/nachbarschatz /