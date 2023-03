Der neue Vorschlag: Auch in Apotheken impfen

Achtung! Die Influenza-Impfrate geht weiter zurück! Dabei ist die Grippe gerade für Senioren eine gefährliche Krankheit.

Die Durchimpfungsrate bei der Grippe ist zum zweiten Mal hintereinander gesunken – das kann sich gerade für Senioren fatal auswirken! Statistisch gesehen liegt der Wert in der aktuellen Saison nur noch bei 13,62 Prozent der Gesamtbevölkerung, damit ist er um mehr als drei Prozentpunkte hinter der letzten Rate. „Wir sehen momentan eine ähnliche Entwicklung wie nach der Schweinegrippe-Pandemie 2009“, erklärt Mag. Renée Gallo-Daniel, die Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfhersteller.

Der Trugschluss

Das heißt: Aufgrund einer anfäng­lichen Besorgnis steigt die Impfrate zuerst an, sinkt dann aber wieder stark ab, weil die Gefahr als nicht mehr so rele­vant eingestuft wird. Das ist ­jedoch auch bei der Influenza ein Trugschluss, denn gerade diese Viruserkrankung schlug nach der Reduzierung der Corona-­Hygienemaßnahmen mit starker Vehemenz zurück. Gallo-Daniel regt daher an, neben den Impfungen bei Ärzten auch über Impfungen in Apotheken ­nachzudenken.