Unerwartet: „Punktbär“ ist Schmetterling des Jahres

Der Flatterstar 2023 ist der Punktbär! Gemeinsam mit „Natur im Garten“ hat „Billa Blühendes Österreich“ zum Schmetterlingsvoting aufgerufen und über 500 Schmetterlingsfans haben daran teilgenommen. Aus den 10 „meistgelikten“ Schmetterlingen haben sie ihren Favoriten gekürt.

Der Punktbär, manchmal auch Harlekinbär oder Prunkbär genannt, war wohl eine der größten Überraschungen des vergangenen Schmetterlingsjahres. Die Art wurde bisher in allen österreichischen Bundesländern mit Ausnahme des Burgenlandes nachgewiesen. In sieben österreichischen Bundesländern gelangen mittels des Citizen Science Projekts „Schmetterlinge Österreichs“ Ende Oktober und Anfang November 2022 Nachweise dieses optisch sehr ansprechenden und auffälligen Falters. Die Art tritt in Österreich nur als Zuwanderer aus dem Süden in Erscheinung und ist hier nicht bodenständig. Es kann als gesichert gelten, dass die günstigen Witterungsbedingungen im Spätsommer und Herbst 2022 die starke Einwanderung nach Mitteleuropa begünstigt haben.

Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 29 bis 42 Millimetern. Sie sind sehr auffällig gefärbt. Die Vorderflügel sind weiß mit zahlreichen roten und schwarzen Flecken. Die Hinterflügel sind hellblau und am Rand ungleichmäßig grau gefärbt. Einzelne graue Punkte finden sich neben den grauen Flächen. Auch um den Kopf sind sie weiß mit roten und schwarzen Punkten. Der Hinterleib ist rein weiß.

Die Raupen sind grau und tragen weiße Linien am Rücken und auf der Seite. Außerdem hat jedes Segment eine orange Querlinie. Der Körper ist bedeckt mit zahlreichen schwarzen Warzen, aus denen graue Haare wachsen.