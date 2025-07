Hitze-Tipps: Wasser, leichte Kost und kein Alkohol

Wie man sich am besten gegen die Hundstage schützen kann: Viel Wasser, leichte Kost und nichts Hochprozentiges.

Jetzt sind sie wieder da, die vor allem in der Großstadt so gefürchteten Hundstage, an denen wir uns alle am liebsten in einen Eiskasten verkriechen würden. Aber was können wir ernsthaft tun, um in der Hitze halbwegs cool zu bleiben? Wir haben hier die wertvollsten Expertentipps zusammengefasst.

Alkohol und Koffein

Zuallererst: auf Koffein und ­Alkohol möglichst verzichten, denn diese ­Getränke entziehen dem Körper Flüs­sigkeit und ­Mineralstoffe, außerdem belasten sie den Kreislauf. Stattdessen viel, viel Wasser ohne Kohlensäure trinken, am besten bis zu drei Liter am Tag. In Wien haben wir ja köstliches und gesundes Wasser aus der Leitung!

Leichte Kost

Außerdem wird ausschließlich leichte Kost empfohlen, etwa Gemüsepfannen, Salate oder einfach Obst zwischendurch. Der Körper sollte also vor weiteren ­Belastungen geschützt werden, auch regelmäßige Abkühlungen sind dringend notwendig. Daher gilt es, die Wohnung tagsüber mit Vorhängen oder Rollos vor Hitze zu schützen.

Immer lüften

Besonders wichtig ist es, in der Nacht immer gut zu lüften, um Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid aus den Räumen zu transportieren. Bewegung ist natürlich gesund, aber bitte keinesfalls Sport in der Mittagssonne. Jetzt ist eher Schonung angesagt, für die eigene Fitness sollte man an den Tagen mit Normaltemperatur sorgen.

Kinder und ältere

Und zum Schluss ein ­Appell an die Mitmenschlichkeit: Während einer Hitzewelle sollte man besonders auf andere achten, zum Beispiel auf spielende Kinder, die man nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen sollte, und auf ältere Personen, die oft zu wenig Flüssigkeit aufnehmen! Vielleicht auch einmal bei einem allein­stehenden Nachbarn vorbeischauen und fragen, wie es ihm geht.