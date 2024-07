Der Schwierige macht in Rodaun ein Theater

Der Rodauner Theater Sommer bringt, anlässlich des 150. Geburtstags von Hugo von Hofmannsthal, seine Komödie „Der Schwierige” auf die Open-Air-Bühne auf dem Rodauner Kirchenplatz. Gespielt wird vom 29. August bis 7. September, jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag.

Auch im vierten Jahr setzt der Rodauner Theater Sommer wieder auf eine bewährte Mischung aus Profis und engagierten Laien und wagt sich in kreativer Weise an die nächste Hofmannsthal Interpretation. Unter dem Motto „Hofmannsthal und seine Zeit“ will der Rodauner Theater Sommer hier weiter einen Schwerpunkt setzen und unmittelbar neben der ehemaligen Arbeits- und Wohnstätte des berühmten österreichischen Schriftstellers seine Texte „lebendig“ halten.

Das eingespielte Team des Rodauner Theaters zeigte dabei auf der Open-Air-Bühne am Rodauner Kirchenplatz schon bisher viel Spielfreude und Ideenreichtum. Den Anfang setzte 2021 und 2022 die viel beachtete Inszenierung von Hofmannsthals Jedermann als frauJEDERmann. Drei Schauspielerinnen übernahmen damals die Hauptrolle und beeindruckten mit spannenden weiblichen Facetten im alten Mysterienstück.

2024 soll das Publikum mit “Der Schwierige” in der Manege des „Circus Bühl“ verzaubert werden, denn Intendant Marcus Marschalek siedelt in seiner Inszenierung, für die Katharina Hauer die Regiearbeit übernimmt, alle Figuren im Dunstkreis des Zirkus an und lässt das Theaterstück mit dem Ende einer Zirkusvorstellung beginnen. Das Lichtdesign gestaltet wieder Rudolf Anlanger.

Ein Stück über Notwendigkeit und Schicksal

„Der Schwierige“ ist ein sprachgewaltiges Werk von Hugo von Hofmannsthal. Die Komödie greift einerseits das Machtvakuum nach dem Ersten Weltkrieg auf und zeigt einen schwindenden und bedeutungslosen Adel. Im Stück diskutieren die Figuren über Notwendigkeit und Zufall und wie sehr Menschen Einfluss auf ihr Schicksal haben.

In der aktuellen Rodauner Inszenierung wird der 100 Jahre alte Text von Hofmannsthal in die Jetzt-Zeit transformiert. Die Figuren lieben und leiden im Heute des kleinen „Circus Bühl“. Die Hauptfigur, bei Hofmannsthal der Graf Hans Karl Bühl, wird in Rodaun zum Zirkusdirektor, der alles so sehr und lange bedenkt, dass Entscheidungen schier ewig hinausgezögert werden, auch in Liebes- und Heiratssachen.

Die Vorstellungen werden in bewährter Weise von einem reichhaltigen Getränke- und Speiseangebot aus der Region gerahmt. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kulturzentrum Perchtoldsdorf, Beatrixgasse 5a, 2380 Perchtoldsdorf statt.

Infos & Tickets

Spieltage: 29. Aug. bis 7. Sept., jeweils Do bis Sa. Vorstellungsbeginn: 19.30 Uhr, Einlass: ab 18.30 Uhr. Ende: ca. 22.20 Uhr. Eine Pause.

Ticketpreis 27 Euro inkl. aller Gebühren und Steuern. Infos und Tickets erhält man online unter http://rodaunertheater.at und auch jeden Mo zwischen 18.00 und 19.00 Uhr telefonisch. Die Telefonnummer der Tickethotline finden Sie dann auf der Webseite des Rodauner Theater Sommers unter http://rodaunertheater.at