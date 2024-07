Der Sommer hat im Wienerwald einiges zu bieten

Alljährlich im Sommer laden erfrischende und vielfältige Kultur-Highlights vor die Tore Wiens. Ob Festivals, Ausstellungen oder musikalische Höhepunkte gepaart mit Kulinarik und einmaligen Bühnenprogrammen – hier wird die gesamte Region zur Bühne.

Anzeige

Sommer, Sonne und Theater – ein perfektes Trio: Zu den Hotspots zählen als Teil des Theaterfestes Niederösterreich die Bühnen in Berndorf und Baden mit Sommerarena und Stadttheater, das Theater im Bunker Mödling, die Sommerspiele Perchtoldsdorf und der Kultursommer Laxenburg, um nur einige zu nennen. Von Operette bis Oper, von Musical bis Komödie – auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ist für jeden Geschmack auf offener Sommerbühne oder im kühlen Theater etwas dabei.

Großartige Bildwelten erleben

Kultur hat aber noch viele weitere Facetten – bereits zum 7. Mal begeistert das „Festival La Gacilly Baden Photo“, als größte Freiluftausstellung mit 7km Länge und mehr als 1.500 Fotografien, in der Badener Innenstadt. Im heurigen Jahr steht diese unter dem Motto „Welt. Natur. Erbe“. Unser Tipp: bei einer Führung lässt sich die Ausstellung mit den wichtigsten Hintergrundinformationen entdecken!

Abkühlung hingegen versprechen Museen wie die galerie.gugging der neuen Albertina in Klosterneuburg bis hin zum Kaiserhaus in Baden oder dem Beethovenhaus, – wobei letzteres im heurigen Jubiläumsjahr der „Ode an die Freude“ mit neuen Ausstellungsstücken und einem vielfältigen Programm aufwartet.

Erfrischende Kulissen

Beim „Schwimmenden Salon“ in Bad Vöslau sorgen wieder hochkarätige Künstler für rasch ausverkaufte Sommerfrische-Abende inmitten des Thermalbades. Die Kabarettgrößen des Landes hingegen werden im heurigen Jahr beim Bettfedern Open Air am Badeteich Oberwaltersdorf für humorvolle Stunden sorgen.

Rustikaler aber nicht weniger eindrucksvoll als Kulisse fungiert im August auch die Burg Neuhaus für verschiedene Konzerte oder die Arkaden am Hafnerberg mit „My Fair Lady“. Versteckte Ecken entdeckt man hier im Rahmen der Sommerfrische-Führungen durch Neuhaus.

Beim Weinsommer in Gumpoldskirchen steht die Kultur von heute im Mittelpunkt – zeitgenössische Musiker und Bands sorgen hier für die lässige Umrahmung von Wein und Kulinarik.

„Der Kultursommer Wienerwald zeigt, dass Kunst und Kultur in unserer Region einen besonderen Stellenwert einnehmen. Zahlreiche Nächtigungsbetriebe ermöglichen es, Kunstgenuss mit entspannter Atmosphäre zu kombinieren und einen Kurzurlaub, der alle Sinne anspricht, zu erleben. Schauen Sie sich das an!“, so Wienerwald Tourismus-GF Michael Wollinger.

Alle Veranstaltungen & Urlaubstipps online auf: www.wienerwald.info/kultursommer