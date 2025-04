Volles Herz für leere Regale: Ottakring sammelt für Sozialmärkte

Der Druck auf Menschen mit kleinem Einkommen wächst. Für viele reicht das Geld trotz aller Sparmaßnahmen kaum noch zum Leben. Umso wichtiger sind die fünf Sozialmärkte (SOMAs) des Samariterbunds Wien, die dringend Unterstützung brauchen – und sie jetzt auch bekommen haben: Mit einer herzlichen Sammelaktion im Interspar Sandleitengasse setzte Ottakring ein starkes Zeichen der Solidarität.

Die SOMAs des Samariterbunds sind für viele Menschen in Wien ein Rettungsanker. Dort bekommen sie Lebensmittel und Hygieneartikel zu stark vergünstigten Preisen – ein Angebot, das aufgrund der anhaltenden Teuerung inzwischen mehr denn je gebraucht wird. Doch genau das bringt die Märkte selbst an ihre Grenzen: Die Nachfrage übersteigt das Angebot.

Gemeinsam gesammelt – und Gutes getan

Um die Regale wieder zu füllen, wurde am 4. und 5. April zur Sammelaktion beim Interspar in der Sandleitengasse aufgerufen. Zwei Tage lang konnten Kund*innen und Mitarbeitende haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte direkt vor Ort spenden. Die Aktion lief jeweils von 9 bis 17 Uhr – mit großem Erfolg.

Georg Jelenko, Leiter der Sozialmärkte beim Samariterbund Wien, zeigt sich dankbar: „Ein großes Dankeschön an alle Spender:innen, an Spar Österreich, Interspar Sandleitengasse und natürlich an die Samariterbund-Gruppe 916 Ottakring für ihren großartigen Einsatz.“

Mitmachen und selbst zur Hilfe werden

Wer selbst eine Sammelaktion im eigenen Bezirk oder Geschäft organisieren möchte, kann sich direkt an Georg Jelenko wenden. Jede Kiste mit haltbaren Lebensmitteln oder Hygieneartikeln kann einen Unterschied machen – für Menschen, die dringend Hilfe brauchen.

Kontakt: Georg Jelenko

E-Mail: georg.jelenko@samariterwien.at

Tel.Nr. 0664 849 64 32