Cooler Sommer, starke Betreuung: Camps starten zweite Buchungsphase

Die Stadt Wien öffnet seit dieser Woche erneut die Anmeldung für ihre Summer City Camps – das kostenlose und leistbare Ferienprogramm für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Wer keinen Hortplatz oder keine interne Betreuung über die Schule hat, kann sich jetzt noch einen Platz sichern. Trotz hoher Nachfrage gibt es aktuell rund 8.000 freie Plätze – verteilt über ganz Wien.

Die Nachfrage steigt, das Angebot wächst mit: 2025 stehen erstmals rund 34.500 Plätze in den Summer City Camps zur Verfügung – das sind 4.000 mehr als im Vorjahr. An 35 Standorten erwartet die Kinder ein buntes Freizeitprogramm mit Sport, Kreativität, Technik, Ausflügen und Kultur. Auch Kinder mit Behinderungen sind willkommen – inklusive Betreuung in Kleingruppen. Diese Plätze sind allerdings bereits ausgebucht.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling zieht eine positive Zwischenbilanz: „Die Summer City Camps sind weit mehr als Ferienbetreuung – sie sind ein verlässlicher Partner für Familien und ein Ort voller Möglichkeiten für Kinder.“

Was die Camps bieten

Von Kinderyoga über Taekwondo bis hin zu tiergestützten Einheiten mit Therapiehunden: Die Summer City Camps bieten Abwechslung und Förderung zugleich. Das Programm wird von der Stadt Wien in Kooperation mit „Hi Jump Wien“, „BiM – Bildung im Mittelpunkt“ und vielen weiteren Bildungs- und Freizeitorganisationen umgesetzt.

Auch kreative und naturwissenschaftliche Workshops stehen auf dem Plan – oft in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen. Ausflüge, Schwimmkurse und sogar Fahrradtrainings ergänzen das Angebot. Letztere waren allerdings bereits am ersten Tag der ersten Buchungsphase restlos ausgebucht.

Wer sich anmelden kann – und wie

Die zweite Buchungsphase startet am 10. April und läuft bis zum 12. Juni 2025. Teilnehmen können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien, sofern keine andere städtische Ferienbetreuung zur Verfügung steht. Die Anmeldung erfolgt online – eine Codeeingabe ist nicht mehr nötig.

Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Woche inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Für Geschwister gibt es Vergünstigungen: Das zweite und dritte Kind zahlen je 30 Euro, ab dem vierten Kind ist die Teilnahme kostenlos. Auch Kinder aus Haushalten mit Mindestsicherung oder in Grundversorgung können kostenlos teilnehmen.

Gute Betreuung, einfache Anmeldung

Das Konzept kommt an – nicht nur bei Eltern, sondern auch bei den Organisationen, die es mittragen. Mario Rieder, Geschäftsführer von BiM: „Dank der Online-Plattform und unserem Beratungsteam ist der Zugang zum Angebot so einfach wie nie.“