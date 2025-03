Der Super-Bohrer für den neuen Wiental-Kanal ist da

Die Bauarbeiten am Wiental-Kanal, dem größten Kanalbauprojekt in der Geschichte von Wien Kanal, schreiten voran. Diese Woche beginnt eine entscheidende Phase: Der 135 Meter lange Super-Bohrer, der die Tunnelröhre mit einem Außendurchmesser von fast vier Metern unter dem Wienfluss bohren wird, ist in Wien angekommen. In den kommenden Wochen wird die Tunnelbohrmaschine Stück für Stück unterirdisch zusammengebaut.

„Unter dem Wienfluss entsteht bis 2028 das größte Gewässerschutzprojekt der Stadt. Der neue Wiental-Kanal wird das Kanalnetz bei Starkregen entlasten und den Wienfluss vor Verunreinigung schützen. Mit diesem Mega-Projekt setzen wir heute die nötigen Maßnahmen für das Wien von Übermorgen“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der neue Kanal verläuft unterirdisch entlang von sechs Bezirken, von Margareten bis Auhof. Damit wird das bestehende Abwassersystem entlastet und Hochwasserschutz verbessert.

Präzisionsarbeit unter der Stadt

Die Tunnelbohrmaschine wurde in Deutschland speziell für dieses Projekt konstruiert. Über 20.000 Einzelteile wurden im Werk der Herrenknecht AG in Baden-Württemberg zusammengebaut, getestet und für den Transport nach Wien wieder zerlegt. Die Spitze der Maschine, eine 13 Meter lange und 160 Tonnen schwere Bohreinheit, wurde bereits in einem aufwendigen Spezialtransport angeliefert.

Die Montage der 135 Meter langen Vortriebsmaschine erfolgt in einem 140 Meter langen, unterirdischen Stollen am Gaudenzdorfer Gürtel. Dort wurde über sechs Monate hinweg eine Startröhre errichtet, aus der die Maschine den Tunnelvortrieb starten wird.

Wie geht es weiter?

Bis Ende März wird die Tunnelbohrmaschine vollständig zusammengebaut. Nach einem umfassenden Systemcheck soll sie Mitte April ihren Betrieb aufnehmen. In den kommenden Jahren wird der Kanal in mehreren Bauabschnitten realisiert:

Frühjahr 2025 bis Sommer 2026: Vortrieb West

Herbst 2026 bis Frühjahr 2027: Vortrieb Ost

Ende 2027: Fertigstellung

2028: Inbetriebnahme

Ein Jahrhundertprojekt in Zahlen

270 Millionen Euro Investition

8,6 Kilometer Tunnelvortrieb

43 Anschlussstellen in sechs Bezirken

290 Meter Vortrieb nach Neuer Österreichischer Tunnelbaumethode für die Startröhre

Ausstellung „Über Unten“ – Einblick in das Projekt

Wer mehr über den Wiental-Kanal erfahren möchte, kann die Ausstellung „Über Unten“ im Infocenter von Wien Kanal am Gaudenzdorfer Gürtel besuchen. Die multimediale Dauerausstellung zeigt, wie das Abwassermanagement der Stadt funktioniert und begleitet das Bauprojekt bis zur Fertigstellung.

Weitere Informationen und Besuchstermine sind unter https://www.ueberunten.wien/ verfügbar.