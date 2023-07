Der vietnamesische Präsident ist auf Staatsbesuch

In seiner Ansprache bezeichnete Ludwig den feierlichen Akt als „symbolisches Zeichen von gegenseitiger Verbundenheit und Respekt“. Die Beziehungen zwischen Vietnam und Österreich würden seit vielen Jahrzehnten auf einem „soliden Fundament“ stehen, Österreich habe als eines der ersten westlichen Länder bereits 1972 – noch während des Vietnamkrieges – diplomatische Beziehungen mit Vietnam aufgenommen.

Hoffnung auf mehr Zusammenarbeit

Abschließend stellte der Bürgermeister fest, dass die Eintragung ins Goldene Buch eine hohe Wertschätzung für die Bundeshauptstadt sei. Vietnams Präsident, der in Begleitung seiner Gattin erschienen war, bedankte sich beim Wiener Stadtchef für den freundlichen Empfang im Rathaus und bezeichnete Wien als „lebenswerte, grüne und friedvolle Stadt voller Schönheit“. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hauptstädten vor allem in den Bereichen Tourismus, Kunst und Kultur, Stadtverwaltung und Umwelt weiter vertieft werden könne. Zum Abschluss lud Vietnams Präsident Bürgermeister Ludwig zum Gegenbesuch nach Hanoi ein.