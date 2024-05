Jungfernfahrt: DDSG schickt „MS Vienna“ auf die Wellen

Die DDSG Blue Danube hat ihre Flotte erweitert: Dienstagabend wurde die „MS Vienna“ auf Fahrt geschickt und erhielt ihren christlichen Segen von Dompfarrer Toni Faber. Mit der Flottenerweiterung wird nun ein Rekord von 400.000 Passagieren angestrebt.

Die Neuerwerbung der größten Reederei des Landes ist stolze 40 Meter lang und 8 Meter breit ist und verfügt über 640 PS Leistung. „Für den Tourismus ist die Expansion der DDSG Blue Danube wichtig. Für die Wirtschaft bedeutet sie zusätzliche Arbeitsplätze“, freut sich Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Hanke.

Prickelnde Jungfernfahrt

Der Sektkorken knallte bei der als ÖkoEvent ausgerichteten Veranstaltung am Dienstagabend in guter alter Tradition gegen die Bordwand, bevor die Hüllen des Namens MS Vienna fallen gelassen wurden und Gottes Segen das Schiff auf seinen künftigen Reisen begleitet. „Die christliche Seefahrt reicht bis in das 16. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit wurde auch der Stephansdom errichtet. Heute sind die Flussschifffahrt und der Stephansdom ein Segen für den Tourismus und die Menschen in Wien“, sagte Dompfarrer Toni Faber bei diesem Anlass.

„Fahren der Zukunft entgegen“

Mit Themenfahrten und Möglichkeiten zu einem Kurzurlaub in der eigenen Stadt ist die Reederei seit Jahren auf Erfolgskurs. „Im 50. Jahr der Wien Holding ist das beachtliche Wachstum der Reederei ein besonderer Grund zu feiern“, meint Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer. „Mit diesem Schiff fahren wir der Zukunft entgegen“, ergänzt DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer. Schiffs-Taufpatin und Intendantin Maria Happel wünschte der MS Vienna „immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und eine sichere Heimkehr in ihren Heimathafen“. Auf der Jungfernfahrt mit dabei waren unter anderem Haubenköchin Jacqueline Pfeiffer, Gerd Krämer (Twin City Liner), Friedrich Lehr (Hafen Wien) oder Dirk Nocker (Schauspieler).

Informationen über die Angebote der Schiffsflotte: ddsg-blue-danube.at