Deva Premal & Miten: Mantras in der Stadthalle

Mit Harmonie und Meditation verwandeln Deva Premal & Miten seit Jahren Konzertsäle weltweit in heilige Tempel. Mit neuer Inspiration und einer Sammlung neuer und alter Klassiker gastiert das Duo am 5. Oktober in der Stadthalle.

Die 1970 in Deutschland geborene Deva Premal (eigentlich Jolantha Fries) wurde als New-Age-Sängerin mit atmosphärischen Songs und Anklängen an hinduistische Mantras bekannt. Sie ist die Tochter des bildenden Künstlers Wolfgang Fries und einer klassischen Musikerin. Die Begeisterung, die während ihrer Veranstaltungen entsteht, ist in der Tat verblüffend.

Schon als Kind von Mantra geprägt

Sie wurde schon als Kind durch Mantras und östliche Spiritualität geprägt und erhielt sehr früh Geigen-, Klavier- und Gesangsunterricht. Mit ihrem Lebenspartner, dem britischen Sänger und Gitarristen Miten gibt sie seit 1991 Konzerte in den USA, Japan, Europa, Asien, Brasilien, Kanada und Australien und veranstaltet Workshops. Von ihren CDs wurden bis 2018 mehr als 1,5 Millionen Exemplare produziert. Info: stadthalle.com