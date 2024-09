40er-Feier des Jahres: So fröhlich war das WBB-Fest

In der Kaiser Wiesn im Prater feierte das Wiener Bezirksblatt gestern seinen 40- Geburtstag. Mit fast 400 Gästen: Freunden, Partnern, Mitarbeitern, Kunden und Adabeis. Tenor: Das großartige Fest einer großartigen Zeitung.

Wirtschaftskapitäne wie Auhof-Center-Boss Peter Schaider oder Volksbank-Direktor Wolfgang Layr gaben dem WBB ebenso die Ehre wie hochrangige Manager, die Vorsteher von sechs Bezirken und Prominente wie Opern-Diva und WBB-Kolumnistin Birgit Sarata. Die Mischung der Gäste hat das Wesen des Wiener Bezirksblatts als Nummer-1-Zeitung der Stadt gezeigt: Breit aufgestellt im Querschnitt der verschiedenen Welten, aber immer positiv und wienliebend.

Ein launiger Rückblick

Entsprechend launig war auch der Rückblick von Geschäftsführer Thomas Strachota, Chefredakteur Hans Steiner und Anzeigenleiterin Karin Stepanek. Neben Geschichten aus der Entstehungszeit der Zeitung im Jahr 1984 gab es allerhand historische Erzählungen wie der einstige Vorwurf als “Mickey-Mouse-Zeitung”. Bis das damalige “Wiener Blatt” sich als spektakulär layoutiertes “Wiener Bezirksblatt” aufmachte, um die Nummer 1 der Stadt zu werden. “Heute schaffen wir es mit einem kleinen, ambitionierten Team, Großes zu leisten und sind seit Jahren Marktführer”, betonte Thomas Strachota. “Und darauf sind wir verdammt stolz!”

Tolle Siegerin des Autos

Stolz waren auch die Sieger unserer Gewinnspiele. Zu später Stunde gab es noch die mit Spannung erwartete Verlosung des Autos anlässlich des 40. Geburtstages. “And The Winner Is …” hieß es für Sophie Scheit, die sich riesig über ihr ersten Auto freute: “Das ist ja unglaublich. Super. Ich danke dem Wiener Bezirksblatt so herzlich”, freute sich die junge Dame. Und das WBB freut sich mit.

Hier die schönsten Fotos des einmaligen 40-Jahre-Geburtstagsfestes (alle Bilder: Stefan Burghart):