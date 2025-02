Die Anmeldung zum Wiener Töchtertag startet heute

Am 24. April 2025 haben Wiener Schülerinnen die Möglichkeit praktische Einblicke in die Vielfalt der Berufswelt zu gewinnen.

Unter dem Motto „I can do it!“ beginnt am 10. Februar die Mädchen-Anmeldung für den Wiener Töchtertag 2025. Ziel des Aktionstages ist es, Schülerinnen zu ermutigen, ihren Fähigkeiten und Interessen nachzugehen, um die eigene Zukunft zu gestalten – unabhängig von veralteten Rollenbildern.

„Der Töchtertag gibt die großartige Möglichkeit, neue Wege zu entdecken, Interessen zu vertiefen und sich von Role Models inspirieren zu lassen“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Online-Anmeldung jetzt möglich

Alle Schülerinnen ab der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura können am Wiener Töchtertag teilnehmen. Sie verbringen den Töchtertag in einem Unternehmen – entweder in einem Betrieb, in dem ein Elternteil arbeitet, oder in einem Unternehmen ihrer Wahl, das sie auf der Töchtertag-Website finden. Da es sich um eine schulbezogene Veranstaltung handelt, haben die Schülerinnen an diesem Tag schulfrei.

Die Online-Anmeldung für den 24. Wiener Töchtertag ist ab 10. Februar, 9 Uhr auf www.toechtertag.at möglich.

Töchtertag für die Kleinsten

Das Programm für ganz junge Teilnehmerinnen ist daher seit 2022 ein wichtiger Bestandteil der Initiative. Beim Töchtertag KIDS für Schülerinnen der 3. und 4. Volksschulstufe und beim Töchtertag MINI für Mädchen im letzten und vorletzten Kindergartenjahr werden die Kinder spielerisch an das Thema Berufswahl herangeführt.

In Begleitung von Lehrer bzw. Pädagogen verbringen sie rund zwei Stunden in einer Institution oder einem Betrieb, um in die Rollen von Handwerkerinnen, Programmiererinnen oder Forscherinnen zu schlüpfen.

Interessierte Kindergärten und Volksschulen können sich direkt beim Töchtertag-Büro unter office@toechtertag.at anmelden.